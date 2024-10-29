Почему нельзя праздновать Хэллоуин православным

Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко в интервью Общественной службе новостей высказал мнение, что христианам не следует отмечать Хэллоуин. По его словам, этот праздник имеет глубокие антихристианские корни и участие в нем может нанести вред душе человека.

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Хэллоуин, который празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября, изначально связан с кануном Дня всех святых — католического праздника. Савченко объяснил, что название «Halloween» переводится как «Здравствуй, ведьма», и его традиции включают элементы, которые могут восприниматься как заигрывание с нечистой силой.

Священнослужитель отметил, что подобные поверья существуют и в русской традиции, где накануне Рождества и Пасхи также ожидали нашествия нечисти. Он подчеркнул, что негативное отношение православной церкви к Хэллоуину не связано с его иностранным происхождением, а основано на его оккультных корнях.

«Основной мотив Хэллоуина – это соучастие в «черных» событиях, что церковь осуждает. Даже если это воспринимается как шутка, такое заигрывание может оставить духовные раны», — заявил священник.

Он призвал христиан избегать участия в подобных мероприятиях, подчеркивая важность духовной чистоты и осторожности в отношении нечистых сил.

Савченко также предостерег от сближения с злыми силами, утверждая, что это может привести к негативным последствиям для духовной жизни человека.