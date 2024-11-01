Пленные принцессы: жизнь и смерть в золотой клетке

Саудовская Аравия на протяжении многих лет считалась одной их самых консервативных мусульманских стран во всем, что касается прав женщин. Однако с приходом к власти теперь уже покойного короля Абдаллы ситуация как будто начала меняться. Он отменил насильственные браки, при нем женщины получили возможность получать высшее образование и выходить из дома без сопровождения мужчин. Прогресс был неоспорим. Однако мало кто знал, что сторонник либеральных реформ Абдалла при этом сделал своих четырех дочерей настоящими узницами, живущими в золотой клетке. Слухи о плененных принцессах ходили и раньше, но лишь теперь стали известны некоторые подробности их жизни — и смерти — из первых рук. Американец Дуайт Бердик, много лет работавший личным врачом короля Абдуллы, вернулся в США и рассказал журналистам о жестоких нравах королевской семьи Саудовской Аравии.

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Как американский медик стал личным врачом короля Абдаллы

В 1995 году Бeрдик работал врачом скорой помощи в городе Макаллен, штат Техас. Ему было около 50, и после нескольких десятков лет работы в качестве парамедика в городской больнице он полностью выгорел. Бердик утомился от однообразия и маргинальности пациентов — большинство из них были пьяницами, бездомными и наркоманами.

Уже подумывая о смене работы, он заметил необычную вакансию в медицинском журнале. Опытных врачей приглашали учить молодых специалистов в Саудовскую Аравию — в специализированную больницу и исследовательский центр имени короля Фейсала в Эр-Рияде, где лечилась королевская семья. Идея столь радикальной перемены показалась Бердику заманчивой.

Его пригласили на месячный испытательный срок, который он успешно прошел. Вскоре после того как Бердик приступил к работе, у короля Фахда случился инсульт, и Абдалла, наследный принц, занял его место. Абдалле в то время было около 70 лет, и он был заядлым курильщиком, при этом за плечами у него уже был один инфаркт. Бердик же оказался одним из самых опытных парамедиков в стране. Его в срочном порядке перевели во дворец и поручили организовать круглосуточную медицинскую помощь для наследного принца.

Бердик проинспектировал дворцы и виллы Абдаллы в Саудовской Аравии и Марокко, а также резиденции его многочисленных жен, королевские яхты и частный самолет. Он должен был создать такую систему, при которой в случае чрезвычайной ситуации королю смогли бы оказать неотложную помощь в течение пятнадцати секунд. Американец собрал полный штат — фельдшеров, медсестер, врачей, техников, водителей — и приказал, чтобы Абдаллу везде сопровождал по крайней мере один медик.

Главные резиденции короля были оборудованы небольшими отделениями интенсивной терапии, Бердик также заказал четыре реанимобиля. Машины оснастили гоночными двигателями, чтобы передвигаться на высокой скорости и по дорогам, и по пересеченной местности.

Как Саудовская Аравия покорила Бердика

Было очевидно, что деньги не проблема в этой стране. Саудиты оказались щедры не только во всем, что касалось закупок оборудования, найма и оснащения. Они оказались щедры и с теми, кто честно выполнял свою работу. После долгих лет в США, где работа в медицине казалась бесконечной борьбой, Бердик был покорен восточной добросовестностью и благодарностью.

Подход новых работодателей подкупил американского врача еще перед переездом. Когда все формальности были улажены, Бердика и его жену Сьюзан попросили пройти плановые медицинские осмотры. Результаты анализов оказались неутешительными: у Сьюзан диагностировали рак шейки матки.

Бердик опасался, что на фоне этих новостей предложение о работе будет отозвано, но вместо этого саудовские чиновники доставили Сьюзан в Эр-Рияд, положили ее в королевскую больницу и пригласили известного датского хирурга для гистерэктомии — удаления матки. Проблемы были решены разом: жена была здорова, а новая работа никуда не делась.

Это была исключительная забота. Я чувствовал себя настоящим должником перед саудитами Дуайт Бердик

Сначала Бердикам дали квартиру в одном из небоскребов Эр-Рияда, но вскоре переселили в один из самых престижных районов города. Круглосуточно охраняемый комплекс Al Yamama представлял собой оазис с пальмами, бассейнами, джакузи и теннисными кортами. Супруги жили на просторной вилле, окруженной садами. У них была горничная и другой персонал, который обеспечивал полный комфорт.

Новые соседи оказались сливками общества — Бердики жили в окружении интеллектуальных, образованных, утонченных людей с Ближнего Востока. Сьюзан стала работать инструктором по йоге, давая уроки особам королевской крови.

Вскоре Бердики начали посещать мечеть, и в конце концов супруги перешли в ислам. Сьюзан, которая была воспитана в семье мормонов, надела хиджаб, а Бердик стал совершать намаз. Это решение позволило ему путешествовать с Абдаллой в Мекку и Медину. Вскоре он стал регулярно обедать во дворце с другими доверенными лицами. К 2005-му году, когда умер король Фахд и Абдалла взошел на трон, Бердик стал членом его постоянной свиты.

Мне было разрешено свободно передвигаться по его покоям. Я часто бывал там на государственных обедах. Я путешествовал по миру на его самолете Дуайт Бердик

Абдалла казался Бердику доброжелательным правителем — «хорошим человеком с настоящим прогрессивным международным фокусом». Иногда простые подданные приходили во дворец на аудиенцию к королю с просьбами и жалобами. Однажды молодая женщина рассказала Абдалле, что хочет стать инженером, но ни один университет в королевстве не принимает девушек. Вскоре после этого в Эр-Рияде появился Университет науки и технологий короля Абдаллы, первое в Саудовской Аравии учебное заведение, где юноши и девушки могли учиться вместе.

Кто такие плененные принцессы и как Бердик узнал о них

Абдалла казался прогрессивным и либеральным восточным лидером не только Бердику. Примерно так же его видел весь западный мир. В 2007-м году он стал первым королем Саудовской Аравии, который встретился с Папой Римским. При Абдалле женщины начали активно участвовать в общественной жизни: женщина впервые получила пост заместителя министра, а принцесса Аль-Джаухара бинт Фахд ибн Мухаммед ибн Абдуррахман Аль Сауд стала ректором Женского университета Эр-Рияда.

Король Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауда с президентом США Бараком Обамой

До поры до времени не было причин считать Абдаллу жестоким или чрезмерно консервативным. А на мелкие происшествия легко было закрыть глаза благодаря прекрасным условиям жизни и высокой зарплате. Бердик знал, что Абдалла женился и разводился множество раз. Всего у него было около 30 жен, но при нем обычно жили только четыре. От всех женщин у него было 15 сыновей и 20 дочерей.

В середине нулевых 70-летний Бердик из-за возраста оставил должность личного врача Абдаллы. Он стал врачом-консультантом и часто ездил по стране, оказывая помощь родственникам короля. Эта работа включала регулярные полеты в Джидду для работы в королевской клинике в огромном дворце на берегу Красного моря.

Именно там Бердик впервые узнал о четырех заключенных дочерях короля. В 2008-м его попросили прийти на виллу, где жили принцессы, чтобы ввести успокоительное принцессе Хале, которая якобы стала угрожать себе и сестрам кухонным ножом. Бердика привели на роскошную виллу, которую он описывает как «позолоченную клетку». Он попросил охрану не вмешиваться и вошел в здание. Внутри громко играла итальянская поп-музыка.

Наверху лестницы я увидел молодую женщину с большим кухонным ножом в руке Дуайт Бердик

По его словам, принцесса была стройной, коротко стриженной темноволосой женщиной, одетой в свободную футболку и спортивные штаны. В то время ей было около 30 лет. Когда Бердик приблизился, молодая женщина потребовала не трогать ее, сказала, что «она дочь короля, а он — никто». Он пообещал не подходить ближе, и постепенно женщина расслабилась и убрала нож.

Она рассказала Бердику, что она и ее сестры — Маха, Сахар и Джавахер — пленницы на вилле. Они находились там с тех пор, как несколько лет назад их мать, одна из жен короля, сбежала в Лондон от деспотичного супруга. Бердик предложил свою помощь, и принцесса согласилась.

В тот день он не вводил принцессе никаких медикаментов, разговора оказалось достаточно.

Как врач пытался помочь пленным принцессам

Вернувшись в королевскую клинику, Бердик просмотрел карты принцесс и был поражен тем, что узнал. Оказалось, что девушкам регулярно давали комбинацию мощных транквилизаторов. Но это было еще не все. Скоро он выяснил, что именно ему придется выписывать рецепты на эти препараты.

Его отказ привел бы лишь к тому, что его заменили бы на кого-то более сговорчивого. Кроме того, резкая отмена препаратов после многих лет употребления могла иметь ужасные последствия.

Я чувствовал себя между молотом и наковальней. С намерением выиграть время, чтобы узнать больше о сложной ситуации, с которой столкнулись эти девушки, я отложил профессиональную этику в сторону Дуайт Бердик

Более семи лет Бердик был частью команды доверенных врачей, которым было поручено вводить принцессам рецептурные транквилизаторы. Сестры также имели неограниченный доступ к кокаину, амфетаминам и алкоголю, что еще больше подвергало их здоровье опасности. В этих обстоятельствах Бердик стал доверенным лицом принцессы Халы и работал над тем, чтобы добиться освобождения ее и ее сестер.

Сестры не находились в полной изоляции, иногда под надзором королевской охраны им разрешалось выходить за покупками, по мобильному телефону, электронной почте и Skype они поддерживали эпизодическую связь с матерью и небольшой группой сторонников. Бердик также регулярно посещал их на вилле.

До поры до времени он наблюдал за всеми четырьмя. Однако сестры часто ссорились, и в какой-то момент после очередной вспышки Махи, которая стала устраивать поджоги, ее и Халу отселили в особняки по соседству — каждую в свой. Сахар и Джавахед жили вместе, но после конфликта с Бердиком из-за его отказа рассказывать о состоянии здоровья съехавших сестер, он потерял к ним доступ.

Королевский дворец в Эр-Рияде

Однако врач сохранял контакт с Халой — таланты девушки и ее ум поражали его. Он даже создал план по освобождению женщины. Узнав, что Хала мечтает жить в Италии и когда-то хотела стать клиническим психологом, он предложил ей поговорить об этом с отцом.

Хала преисполнилась надежды, при содействии Бердика ей удалось постепенно избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Как только ее состояние стало стабильным, она получила согласие отца на совместный ужин. Там она рассказала Абдалле о своих амбициях и планах.

Однако король ответил, что для начала Хале придется выйти замуж. Покориться воле отца женщина не смогла, и план провалился. Больше она не получала королевских аудиенций. Вскоре после того ужина Хала снова начала пить и употреблять наркотики.

Он сказал: «Нам нужно найти тебе хорошего мужа-мусульманина из Саудовской Аравии, выдать тебя замуж, а затем мы сможем поговорить о снятии ограничений». У меня не будет мужа из Саудовской Аравии. У меня не будет мужа-мусульманина. Я не собираюсь соглашаться на это Принцесса Хала, согласно воспоминаниям Дуайта Бердика

Борьба матери принцесс за их свободу

Хала и ее сестры — дочери Алануд Аль-Файез, иорданской особы королевской крови. Абдалла женился на ней, когда ей было пятнадцать, а ему около пятидесяти. Какое-то время юные принцессы наслаждались относительной свободой, учились в дорогих школах и путешествовали с матерью.

Принцесса Хала плавала на яхте, каталась на лыжах, летала на частных самолетах, питалась в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, и спала во дворцах и пятизвездочных отелях Дуайт Бердик

Все изменилось, когда король Абдалла отвернулся от Аль-Файез, обвинив ее в неспособности подарить ему сына. Аль-Файез рассказала в заявлении для ООН, что сбежала в Лондон в 2003 году, надеясь, что ее взрослые дочери смогут присоединиться к ней. Но этого не случилось.

Отношения короля с четырьмя принцессами стали напряженными еще до того, как их мать сбежала. Сахар рассказала в письме одному из правозащитников, что однажды она и ее сестры, выдавая себя за социальных работников, посетили бедный пригород Эр-Рияда и были потрясены «бедностью и несчастьем» живущих там людей.

Когда они рассказали обо всем отцу, он обвинил их во лжи, сказав, что «в королевстве нет бедных». Хала еще больше разозлила короля, когда рассказала ему о нарушениях прав человека, свидетелем которых она стала в одной из больниц. Ее даже ненадолго посадили в тюрьму за этот инцидент.

Принцессы Хала, Маха, Сахар и Джавахед с матерью

Пленение принцесс стало известно широкой публике в 2014 году, когда две из них установили контакт с журналистами и дали короткое интервью. Сахар и Джавахед поплатились за свой поступок — девушек перестали кормить, на виллу запустили крыс и насекомых и перекрыли воду.

В этот период Бердик, пользуясь служебным положением, стал возить Хале еду, которая оставалась после королевских приемов. Хала укладывала провизию в корзину, забиралась на стену между виллами и передавала пищу голодающим сестрам. Сестры осушали морскую воду при помощи самодельного приспособления и ловили рыбу.

Их мать, живущая в изгнании в Лондоне, умоляла ООН вмешаться, утверждая, что ее дочерей накачивают наркотиками. В мае после очередного заявления представители ООН направили письмо, в котором выражали беспокойство относительно судьбы принцесс. Ответа не последовало. Аль-Файез протестовала у посольства Саудовской Аравии и боролась как могла, но ничем не помогла дочерям.

Она прекратила все попытки привлечь внимание к судьбе принцесс в 2015 году. После смерти Абдаллы она удалила все социальные сети и перестала давать интервью СМИ. Аль-Файез опасалась, что с уходом отца девушек, их жизни лишатся всякой ценности и публичный скандал приведет лишь к ужесточению условий их содержания или даже к смерти.

Что произошло после отъезда Бердика в США

Бердик решил вернуться в США незадолго до смерти Абдаллы — он был уже немолод, к тому же стало очевидно, что он ничем не сможет помочь принцессам. По его словам, во время последних визитов Хала и Маха выглядели погруженными в наркотический транс — они лишь слушали музыку и пили, почти перестав принимать пищу. Было видно, что девушки потеряли желание жить.

В последний визит Бердика Хала прокатила его на кабриолете Бентли, который отец подарил ей, чтобы она могла кататься по кругу возле виллы. Женщина сидела за рулем с бутылкой виски в руке.

После 2015 года принцессы потеряли все контакты с внешним миром. Их друзья и правозащитники перестали получать от них сообщения. Правительство Саудовской Аравии отказалось отвечать на неоднократные запросы о судьбе принцесс.

Король Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд

По информации Бердика, администрация короля Салмана обошлась с сестрами немилосердно, всех четырех лишали еды и воды. Его рассказ о судьбе принцесс — первый от лица инсайдера. В служебных записках старшим дворцовым врачам Бердик говорил о «катастрофических последствиях в виде серьезных проблем со здоровьем или даже преждевременной смерти».

Сейчас Бердику 83 года. Он решил высказаться после того, как узнал, что Хала умерла в 2021 году. Ей было около сорока лет. Причиной, по его мнению, стало истощение, осложненное употреблением наркотиков. Ее сестра Маха умерла шесть месяцев спустя.

Бердик прекрасно знает, что о саудовской королевской семье опасно болтать лишнее, но все же решил рассказать историю принцесс журналистам.

Я стар, и я умру в один прекрасный день, и я хочу умереть с некоторым удовлетворением от того, что я сделал все возможное Дуайт Бердик

По словам жены Бердика, он до сих пор винит себя за то, что ничем не смог помочь Хале, которую воспринимал как дочь. Кроме того, американский врач до сих пор не может примирить для себя два образа короля Абдаллы.