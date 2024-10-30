Принцесса Диана и Майкл Джексон встретились впервые в 1988 году за кулисами его концерта в Лондоне. Диана была поклонницей Джексона и особенно любила его песню «Dirty Diana».

Узнав о ее присутствии на концерте, Джексон решил не исполнять эту песню, так как считал, что ее название может быть воспринято некорректно. Однако Диана удивила его, когда попросила исполнить «Dirty Diana» именно потому, что это была ее любимая композиция. К моменту их разговора было уже слишком поздно вернуть песню в программу концерта.

Родственники актеров, которые тоже достигли славы

Эта встреча стала началом теплой дружбы между двумя звездами, которые, как оказалось, испытывали схожие проблемы с навязчивым вниманием таблоидов. Позже Джексон вспоминал, что они часто делились переживаниями о влиянии славы и жестокости прессы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gleb_randalainen.