От греха подальше: как монахини боролись с влечением к мужчинам

Такое явление, как монашество существует во многих мировых религиях. Образ жизни монахов и монахини подразумевает беззаветное служение своему божеству и самоотречение. Люди, выбравшие этот путь, уходят из мирской жизни и даже меняют имя. Они селятся в монастырях или при храмах и строго блюдут свои обеты, среди которых важнейшими считаются отказ от наслаждений и соблазнов несовершенного мира. Но даже самая крепкая вера не отменяет человеческую физиологию. Борьба с влечением к противоположному полу — это один из наиболее важных моментов в жизни монахов.

© Кадр из фильма «Проклятие монахини», 2018

Истоки монашества

Монашество появилось в Азии тысячи лет назад и долгое время было неразрывно связано с буддизмом. Сама эта религия зародилась среди странствующих аскетов, которым были чужды человеческие слабости. Эти аскеты в 4 — 5 веках до нашей эры стали учителями Гаутамы Будды — основателя буддизма.

Образ жизни аскетов, которых можно считать первыми монахами, был очень специфическим. Они селились в лесах и горах недалеко от поселков и городов в хижинах, землянках или пещерах. Были и странствующие монахи, постоянно перемещавшиеся из одного населенного пункта в другой. Питались они подаяниями добросердечных граждан. За щедрость и сострадание они рассчитывались своей мудростью. Аскеты давали людям советы, утешали их в горестях и наставляли на путь Дхармы.

© Странствующий буддистский монах. Старинная японская гравюра

Когда зародился буддизм, многие из аскетов перешли в эту религию. Но буддийские монахи отличаются от христианских своими принципами. Они живут отдельно от всех, но не сторонятся людей, а, наоборот, несут им знания и утешение. Есть и буддистские монахини, которые также придерживаются строгих обетов.

Появление христианских монахов

Классическое монашество в том виде, в котором его понимают на Западе, связано с христианством. Считается, что первые христианские монахи появились в 3 — 4 веках нашей эры. Но есть мнение, что отдельные аскеты жили в Сирии и Египте гораздо раньше. По официальной версии христианской церкви первым монахом был египтянин Антоний Великий, которого знают еще как Святого Антония.

© Святой Антоний на картине Иеронима Босха

Этот старец жил в очень тяжелых условиях, в пустыне. Из-за этого Антония и его последователей начали называть пустынниками. Этим отшельникам приходилось бороться как с силами природы, так и с собственными искушениями. Сам Антоний Великий был настолько отречен от мира, что ушел из сообщества своих учеников. Он посчитал, что культ почитания, появившийся вокруг него, опасен для божьего человека, так как сеет гордыню.

© Монастырь в Синайской пустыне

В 323 году в Египте был основан первый христианский монастырь. В нем поселились 40 мужчин, которых возглавил бывший римский легионер Пахомий. Позднее монашество пришло в Византию, а оттуда распространилось по всей Европе. Большое количество монастырей всегда было в Греции. Само слово «монах» происходит от греческого «μόνος» — один, одиночка.

Как уйти от греха

Для монахов очень важно было удерживать себя от соблазна общения с противоположным полом. Особенно строго соблюдали это условие в женских монастырях. В Средние века монахинь, которые были уличены в «нехватке веры», быстро усмиряли тяжелым трудом. Их заставляли выполнять самую тяжелую, нередко бессмысленную работу, приводившую в отчаянье.

© Навешивание вериг

Утомление и унижение должно было отвлечь женщину от греховных мыслей и вернуть ее к богу. Но это было не самое страшное. Тех, кто упорствовал облачали в вериги. Это были тяжелые длинные цепи, которыми обматывали тело ослушницы. При любом движении вериги давили и натирали кожу, причиняя монахине сильные страдания. Это должно было искоренить любые помыслы, связанные с противоположным полом.

© Власяница

Иногда монахини сами пытались избавить себя от греховных мыслей. Они занимались самоистязанием, придумывая весьма изощренные и жестокие способы. Чаще всего практиковалось самобичевание плетью, когда женщина сама секла себя по обнаженной спине до крови. Также в ходу были власяницы — длинные грубые рубахи из козьей шерсти. Контакт власяницы с телом вызывал невыносимый зуд и считалось, что это отвлекает от мирских соблазнов.

Образ жизни в монастырях

Но самым эффективным способом борьбы с плотскими искушениями был образ жизни монахинь. Женские монастыри были более строгими, чем мужские. Они располагались в отдаленных местах, нередко были окружены стеной и доступ туда мужчин за исключением священнослужителей был запрещен. Часто монахини не видели посторонних людей годами, так что вероятность впадения в плотский грех была минимальной.

В современном мире монахини больше не содержатся в монастырях насильно. Они могут выходить по своим делам и общаться с мирянами. Но по-прежнему действуют строгие правила, нарушение которых влечет изгнание из обители. Они касаются одежды, запрета на посещения увеселительных мероприятий, ношения украшений, использования косметики и многого другого.

Все эти запреты вместе с постоянными молитвами сильно влияют на женщин. Некоторые не выдерживают и покидают монастыри. Но многие постепенно вырабатывают покорность и сами уже не видят в мужчинах сексуальные объекты.