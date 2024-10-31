Водяной, кикимора, шишига: кто самый страшный персонаж русского фольклора

Водяной с зелеными ногами в Тульской области, несчастный Камышанов в Оренбуржье и Кромешник-игроман у Онежского озера — вот список персонажей «русского фэнтези», упоминание о которых вполне уместно в Хэллоуин. Такое удивительное разнообразие водяных духов обнаружила в ходе своего исследования доцент департамента филологии Московского городского педагогического университета, профессор Ирина Якушевич. Она рассказала «Газете.Ru», откуда взялись кикиморы, кто такие Лопухони и Шишиги и как звали водяных в зависимости от их специализации.

Сегодня русалка, водяной, кикимора — это безобидные и милые персонажи из мультфильмов и сказок, а для древних славян эти существа были посланниками потустороннего мира, опасными, часто злобными, которых нужно задабривать, а лучше обходить стороной. О том, как формировались поверия о нечистой силе, можно узнать из трудов авторов XIX века — В.И. Даля, С.В. Максимова, М.М. Забылина и А.Н. Афанасьева, которые собрали и систематизировали обычаи, обряды, предания и суеверия русского народа.

Водяной

Самый устрашающий персонаж русского фольклора, он живет ниже уровня земли. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Водяной никогда не помогал человеку, в отличие, например, от лешего. Наоборот, он мог утопить или наслать болезнь, рассказала «Газете.Ru» доцент департамента филологии Московского городского педагогического университета, профессор Ирина Якушевич.

«В разных регионах России представления о водяном отличались и зависели от природы края, от животных и птиц, которые там обитают. В некоторых районах голос водяного отождествляли с криком выпи. Эту птицу семейства цаплевых называют еще «бухалень», «бухало» — за ее страшный крик, от которого мороз по коже. Говорят, когда водяной кричит выпью, это он с лешим переговаривается. В Тульской области водяного изображали в обличье выпи: с зелеными ногами и длинным клювом», — рассказала Якушевич.

По словам профессора, в некоторых местах выпь называют водяным быком. А образ быка в фольклоре связан с водяным. Он может появляться в виде коровы, лошади или обросшего шерстью старца с рогами, коровьим брюхом и хвостом. На русском Севере рассказывали о водяных коровах, которые выходят на берег, пасутся на заливных лугах, а при появлении человека уходят. Якобы, это и есть водяные.

«Еще водяного отождествляют с куликом. Эта птица, как и выпь, ведет ночной образ жизни. Кстати, слово «кулик» произошло от праславянского корня «кул», то есть кривой, хромой, а у кулика, как все помнят, дугообразный клюв, загнутый вниз», — отметила Якушевич.

В фольклоре есть и водяные с именами. Например, существует Волос (или Волосати), — он насылал на человека кожные болезни, а в Соль-Илецком районе Оренбургской области жил самый несчастный в России водяной — Камышанов.

В тех местах было много пересыхающих озер, заросших камышами. Особенно знаменито место слияния рек Илек и Урал. Воды там, кроме периода весеннего половодья, было так мало, что камыши заполняли всю пойму и русло, между которыми бродил грустный Камышанов в поисках воды. В наши дни от рек, камышей и их хозяина не осталось и следа. Когда осваивали целину, все поймы распахали.

«Самый же известный русский водяной-игроман Кромешник живет около Онежского озера в карстовых озерах Мегорской гряды. Кромешником его зовут потому, что умеет ходить в темноте под землей по коридорам, соединяющим озера. Есть легенда, что когда Кромешник проигрался царю Онежского озера, из озера ушла рыба, а потом и вода. Пришлось водяному отработать свой долг, и весной вода вернулась, а за ней и Кромешник», — рассказала Якушевич.

Женой водяного во многих легендах считают русалку. По словам профессора, Водяница была коварной и злобной, а чтобы ее задобрить, люди давали ей ласкательные имена, скажем, Лопухоня. На Руси лопухом называли все растения с широким, круглым листом. Это могла быть и мать-и-мачеха, и калужница болотная с желтыми цветами, и репейник, и кувшинки, которыми водные девы украшали свои волосы. Вылезет такая Лопухоня из воды, поманит и утащит на дно.

Шишиги и кикиморы

А вот женой у лешего и домового была кикимора. Как рассказала «Газете.Ru» Ирина Якушевич, рассказы о лесной кикиморе чаще встречаются на Вятке или в Сибири. В других регионах она обитает в домах и наносит ущерб хозяйству.

«Слово «кикимора» состоит из двух корней — «кик» и «мор». С «мором» все понятно, а вот у корня «кик» много смыслов. В балто-славянских наречиях — это крючок. Кикимору как раз и представляли, как маленькую, скрюченную старушку», — объяснила Якушевич.

По легенде, рассказанной писателем Орестом Сомовым, кикимора рождается от красной девицы и змея огненного. Проклята она уже с рождения. От этих проклятий детища змея попадают к злому колдуну, который учит их зелья варить и другому волшебству. У кикиморы голова с наперсток, а туловище — тоньше соломинки. Она умеет летать и кричать, как птица.

«В южных регионах кикимора выглядит, как красивая девушка с распущенными волосами. А в Белоруссии — как маленькая девочка. Связано это с темой происхождения кикиморы. Это существо — предок человека, который умер неправедной смертью, например, некрещеный ребенок», — рассказала Якушевич.

Древние славяне считали, что в доме есть такие места, как порог и подпол, которые связаны с потусторонним миром, где и живет кикимора, она там воет, скулит, ноет, вздыхает, а ночью топает по дому. У кикиморы склочный характер. Она может кидаться всем, что попадет под руку. В избе — подушками и клубками, а в подполе — луковицами и картошкой.

Говорили, если кикимора поселилась в доме, она не уйдет оттуда, пока не выселит жильцов. Вывести кикимору можно двумя способами: принести в дом ветку можжевельника (кикимора не переносит его запаха). Ну или более радикальный способ — привести медведя.Ирина Якушевич, доцент департамента филологии Московского городского педагогического университета

По словам Якушевич, если поймать кикимору и выстричь у нее на затылке крест, она превратится в человека, правда, в хромого, кривого и косоглазого.

Говорят, на Святках кикимора «производит» детей — шушканов или шишиг, которые вылетают в трубу и живут на улице до Крещения. Владимир Даль считал, что шишига — это леший. А в словаре Измаила Срезневского шишига — это и есть кикимора. Кстати, шишигой также называли человека — шалопая или копушу.

«У слова «шишига» есть несколько вариантов. Сразу вспоминается «шишка». Корень «шиш» значит «вместилище», «хранилище». Это для тех шишиг, которые напоминают домового. В древности славяне вешали во дворе сосновую или еловую ветку. Считалось, что в ней, особенно если она с шишками, и живет домовой. Также корень «шиш» употреблялся в значении «округлый нарост», «утолщение», намекая на горбатую спину лешего. Интереснее всего вариант происхождения от тюркского «шиш» — неприличный жест, фига, кукиш — он был оберегом, если шиш показать нечистой силе, она испугается и убежит», — говорит Якушевич.

А еще шишигами называли воров, бродяг и бандитов. Возможно потому, что асоциальные личности имеют сходство с нечистой силой, угрожающей добрым людям.