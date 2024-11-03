«Чига»: почему донские казаки так презрительно называли хоперских

Хопёрские казаки – жившие по реке Хопёр, большому левому притоку Дона, – появились значительно раньше донских казаков, отдельно от них. Они долгое время сохраняли свои особенности, и дончане даже называли их не казаками, а «чигой».

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Этногенез

Само это название – «чига», «чиги» – по мнению некоторых исследователей, восходит к имени «зихи», как в раннем Средневековье называли часть черкесских племён. Похоже на него и слово «черкасы» - так именовались днепровские казаки. Вспоминают в этой связи и «касогов» – ещё одно черкесское племя, от которого, согласно одной из версий, произошло слово «казаки».

Как и все казацкие этносы, хопёрские казаки имели смешанное происхождение. Они возникли из слияния множества народностей, бродивших по Великой Степи и оседавших в плодородных долинах рек, и из восточнославянских переселенцев, манимых в степи свободой от княжеской власти с её поборами. Таких переселенцев в XI-XIII вв. сначала называли бродниками. Со временем славянский элемент там стал явно преобладать.

Самым же первым исторически достоверно известным народом на этой территории в XI-XII вв. являются буртасы, как называли из в русских летописях, или брадасы – по арабским источникам. Есть версия, что буртасы были финно-угорским племенем. Учитывая близкое соседство мордвы с этими землями, а также последующее переселение в долину Хопра мишарей – тюркизированного племени мещёра – финно-угорский элемент участвовал в этногенезе хопёрских казаков больше, чем в других казацких этносах.

Обрусению способствовало давнее исповедание православия. В христианизации Великой Степи немалую роль сыграла Золотая Орда. Монголы позволяли православным миссионерам беспрепятственно действовать на своей территории, а с 1261 года по середину XV века резиденция епископа, назначаемого русским митрополитом, находилась в столице Орды – Сарае.

Уже в середине XIV века население по Хопру было преимущественно православным и говорило по-русски, хотя и подчинялось, в политическом отношении, непосредственно Золотой Орде. Местность, где оно жило, называлась Червлёным Яром. С середины XV столетия к нему употребляется название «казаки».

В конце XV века население на Хопре пополняется новгородцами и вятичами, бежавшими от насилия московской великокняжеской власти. Под их влиянием малая часть хопёрцев принимает решение переселиться на Терек, где образует группу гребенских казаков.

В это время складывается самая крупная казацкая община на Дону. Хопёрские казаки территориально и политически тяготеют к ней, хотя и сохраняют своеобразие. Опора на Дон позволила части хопёрцев долго сохранять автономию по отношению к Московскому государству. Северная часть Червлёного Яра непосредственно входит в состав России к концу XVI века. Туда в большом количестве переселяются мещёрские казаки – мишари, и казаки городецкие – касимовские татары. Та часть хопёрских казаков, которая соединилась с Донским войском, образовала в его составе группу верховских казаков – вверх по Дону.

Во второй половине XVII – начале XVIII вв. хопёрское казачество значительно пополнилось беглыми старообрядцами из Московского государства.

В конце XVIII века часть хопёрских казаков была переселена на Северный Кавказ, где ещё в начале ХХ века существовала 5-я Хопёрская казачья бригада в составе Кубанского войска. Хопёрские же казаки были первыми поселенцами станицы Ставропольской – нынешнего краевого центра.

Своеобразие

В середине XVII века хопёрские казаки попытались было отделиться от Донского войска. В ответ по приговору Донского войскового круга был разрушен укреплённый городок хопёрцев Рига.

Ещё и в начале ХХ века казаки, жившие на Нижнем Дону, не признавали своих верховских собратьев за настоящих донцов. Донцы презрительно относились к «чиге» за их обычай драть лыко и носить лапти (на Хопре в то время было ещё много липовых лесов), а также за их характерный акающий говор.

А ещё в XVIII веке у казаков по Хопру сохранялись любопытные особенности, свидетельствующие как о давнем происхождении там славянского населения, так и о существенном «инородческом» компоненте. Там встречались первобытные жилища-полуземлянки с наземной частью в виде шалаша, называемые «шиш».

Были там и избы с печами-лежанками, занимавшими половину жилого помещения – вроде китайского кана, который мог быть принесён туда только из Центральной Азии. Московская церковь очень долго боролась там с языческими обрядами и неортодоксальным восприятием христианства.

Встречаются утверждения, без пояснений, что хопёрские казаки издавна делились на какие-то родовые кланы, подобные древнегреческим фратриям. Однако ничего конкретного по этому поводу неизвестно. Фамилии хопёрских казаков, которые становятся известны с XVIII века, многочисленны и схожи с фамилиями русских во многих других регионах страны. Это и неудивительно, учитывая, что до этого времени состав хопёрцев много раз пополнялся выходцами из самых разных мест России. Если первоначально такие переселенцы и включались в какие-то родовые «фратрии», то никаких сведений об этом не сохранилось.