Против Наполеона или Гитлера: когда «генерал Мороз» помог России больше

На Западе уверены – в Великой Отечественной и Отечественной войнах русским победить помог «генерал Мороз». Но в каком из военных конфликтов «природная поддержка» оказалась наибольшей?

© unsplash

Французы

В бюллетене, составленном французским полководцем, 3 декабря 1812 года, отмечалось, что температура воздуха опускалась ниже 18 градусов. Такие погодные условия заставили императора посмотреть на готовность армии под другим углом. Наполеон только после заметного похолодания был вынужден признать, что к ведению боевых действий в зимний период его подчинённые не готовы.

Но в таких же условиях находились и русские солдаты, а поэтому списывать поражение Наполеона лишь на «происки» мороза не следует.

Захватчикам также пришлось столкнуться с осенней распутицей и ливнями, которые многие французы считали куда более серьёзным испытанием, нежели холода.

Немцы

Адольф Гитлер оказался подготовлен к погодным условиям значительно лучше. Он отдавал себе отчёт в том, что русские морозы могут серьёзно затормозить продвижение германских войск.

Операцию «Барбаросса» фашистам завершить до конца сентября 1941 года не удалось, а уже во второй половине декабря под Москвой столбик термометра опустился до –28oС, под Ленинградом – до –35oС. Рации, оптические прицелы танков не работали, замерзала смазка и пневматическая система управления трансмиссией, но от амбициозных планах фюрер не отказался. Счёт обмороженным шёл на тысячи, а Гитлер по-прежнему тянул с зимним обмундированием.

Неблагосклонна погода была и к красноармейцам. Также подводила техника, оружие выходило из строя, замерзали солдаты.

При этом до наступления морозов что одной стороне, что другой массу проблем доставила раскисшая почва. Так что не следует считать, что «генерал Мороз» помогал исключительно СССР. Решающую роль в поражении Германии сыграли совершенно другие факторы.

Стоит отметить, что более подготовленный к погодным условиям Гитлер также не все моменты учёл. Его подвела излишняя вера в собственные силы и недооценка соперника. Советский народ оказал достойное сопротивление вторгшемуся врагу, что сделало нападение далеко не молниеносным.