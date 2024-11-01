Как лилипут стал великаном: единственный случай в истории

Уроженец Австро-Венгрии Адам Райнер является уникальной исторической фигурой. Уже будучи совершеннолетним, Адам не отличался высоким ростом. Напротив, молодого человека даже не взяли в армию именно потому, что его макушка едва дотягивалась до отметки в 122,5 см. Примерно в 30 лет Райнер принялся так активно расти, что стал настоящим великаном.

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Лилипут

Адам Райнер появился на свет в 1899 году в городе Граце, который расположен на территории современной Австрии. Интересно, что никто из членов его семьи не был ни карликом, ни гигантом. Родители Адама и его родной брат имели весьма средние данные.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, пришло время отдавать долг родине. Однако измерив рост призывника, члены комиссии освободили его от армейской службы. В тот момент рост Адама составлял всего 122,5 см. По другим данным, юноша был около 138 см. Как бы то ни было, согласно современным медицинским справочникам, диагноз карликовость получают люди ниже 147 см. Так Райнер стал лилипутом.

Удивительно, но у эдакого коротышки были просто огромные ступни. Будучи 18-летним, Адам носил обувь 43-его размера. Буквально за 3 года его нога увеличилась сразу на 10 единиц, и теперь ему нужны были ботинки с размером 53.

Великан

На 3-ем десятке карлик Райнер вдруг стал расти. Случилось это тогда, когда Адаму уже исполнилось 26 лет. Бывший карлик так стремительно становился великаном, что в течение всего 6-ти лет его рост достиг отметки в 2,18 см. Таким образом, если следовать нынешним понятиям о гигантизме, то Райнер являлся гигантом уже спустя 13 лет после того, как его освободили от службы в армии по причине слишком малого роста.

К сожалению, такая уникальность организма счастья Райнеру не принесла. Из-за высокого роста он всю жизнь страдал кифозом (искривлением позвоночника). Адам с трудом передвигался, а после и вовсе оказался прикованным к постели. Кроме того, мужчина стал плохо видеть. В конце концов он и вовсе ослеп на один глаз. Также великан неважно слышал и к моменту своей смерти абсолютно оглох на левое ухо.

Разгадка

Врачи предположили, что подобные недуги у Адама были связаны с опухолью в головном мозге. Так и оказалось. Новообразование обнаружили в гипофизе Райнера. Мужчине сделали операцию, но даже после хирургического вмешательства и удаления первопричины его гигантизма, Адам продолжал увеличиваться в размерах.

После операции Адам прожил еще 20 лет. Он скончался на родине в марте 1950 года. Тогда ему шел всего 5-ый десяток. Тело карлика-гиганта было подвергнуто процедуре кремации. Однако специалисты успели зафиксировать посмертное достижение Райнера. На момент кончины его рост составлял 2 метра 34 сантиметра.