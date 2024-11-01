Вошли в туман и пропали: куда исчез Норфолкский полк

12 августа 1915 года в ходе атаки на турецкие позиции во время Дарданелльской операции бесследно исчезло одно из подразделений Норфолкского полка британской армии. До сих пор выдвигаются различные версии этого события – от самых фантастичных до вполне рациональных.

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Что случилось с Сэндрингэмской ротой?

Королевский Норфолкский полк был сформирован в 1881 году на базе 9-го пехотного полка. Туда вошли в основном участники местного ополчения и добровольцы. На момент начала Первой мировой войны полк состоял из двух регулярных, одного резервного и трех территориальных батальонов. Два территориальных батальона были приписаны к 163-й бригаде 54-й дивизии, входившей в состав Средиземноморских экспедиционных сил под командованием генерал-лейтенанта сэра Иэна Гамильтона. Именно им пришлось участвовать в Дарданелльской операции на полуострове Галлиполи.

По разным данным, 7 (или 10) августа 1915 года десант в составе батальонов под командованием капитана Монтгомери (1/4) и под командованием полковника сэра Хораса Бичема (1/5) высадился в бухте Сувла и начал наступление на деревню Анафарта. Им противостояли части 36-й турецкой дивизии под командованием майора Муниб-бея.

Несколько дней шли напряженные бои. 12 августа по приказу генерал-лейтенанта Гамильтона Сэндрингэмская добровольческая рота батальона 1/5 во главе с капитаном Фрэнком Реджинальдом Беком должна была занять так называемую высоту 60. Впоследствии очевидцы утверждали, что у них на глазах рота из 267 человек, продвигаясь по лощине, вошла в облако тумана. Больше их никто никогда не видел.

Гамильтон так доложил об этом происшествии военному министру лорду Китченеру:

«Сражение усиливалось, а местность становилась более лесистой и изломанной. К этой стадии боя многие бойцы были ранены или доведены до изнеможения жаждой. Эти вернулись в лагерь в течение ночи. Но полковник с шестнадцатью офицерами и 250 бойцами продолжал преследование, оттесняя противника… Они углубились в лес и перестали быть видны и слышны. Никто из них не вернулся».

В целом батальон понес значительные потери. От личного состава остались всего две роты. Вплоть до ноября 1915 года они находились на передовой в районе Агил-Дере, севернее холма Сари-Бейр. На этом месте теперь расположены захоронения, известные как «кладбище Азмак», где есть также 114 могил «5-го норфолкского».

Только в 1918 году были обнаружены тела британских солдат, разбросанные на площади около одной квадратной мили. Останки 122 человек предположительно принадлежали солдатам батальона 1/5, однако идентифицировать удалось только двоих из них. Очевидно, все они были убиты турками.

Тем не менее Сэндрингэмская рота считается пропавшей без вести. Специальная комиссия провела расследование по этому делу.

Загадочная туча

В 1967 году были рассекречены материалы, касавшиеся Дарданелльской операции. И в отчете, между прочим, упоминалось о странном тумане, которым 21 августа 1915 года были окутаны бухты Сувла Бэй и Плэйн и который помешал артиллерийским наблюдателям следить за турецкими окопами.

Одновременно были опубликованы свидетельские показания ветеранов из состава новозеландского подразделения, воевавшего на передовой в районе высоты 60. В них говорилось о следующем событии 12 августа 1915 года:

«В воздухе висели 6 или 8 туч в форме "круглых буханок хлеба". Все эти одинаковые по форме облака находились прямо над высотой 60. Было замечено, что, несмотря на легкий ветер, дувший с юга со скоростью 5-6 миль в час, ни расположение туч, ни их форма не изменялись. На земле, прямо под этой группой облаков, находилась еще одна неподвижная туча такой же формы. Она находилась на расстоянии от 14 до 18 цепей (280—360 метров) от места сражения, на территории занятой британцами… Тогда мы увидели британский полк… в несколько сотен человек, который вышел на это высохшее русло или размытую дорогу и направился к высоте 60… Они приблизились к месту, где находилась туча, и без колебаний вошли прямо в нее, но ни один из них на высоте 60 не появился и не сражался. Примерно через час после того, как последние группы солдат исчезли в туче, она легко покинула землю и, как это делают любой туман или туча, медленно поднялась и собрала остальные, похожие на нее тучи, упомянутые в начале рассказа… В течение всего происходящего тучи висели на одном и том же месте, но как только "земная" туча поднялась до их уровня, все вместе отправились в северном направлении, к Болгарии, и через три четверти часа потерялись из виду».

Британские власти сначала предположили, что исчезнувшие норфолкцы были взяты в плен турками. Однако турки отрицали это, а также заявили, что не вступали в бой с этим подразделением и даже не подозревали о его существовании.

Какие гипотезы выдвигались?

Поскольку никакой информации о пропавших не было, стали появляться самые разнообразные версии причин «исчезновения Норфолкского полка» (как окрестили этот феномен). Так, уфологи утверждали, что британских солдат похитили инопланетяне. Мол, упомянутая туча представляла собой на самом деле инопланетный корабль, который увез часть британцев. Остальных же пришельцы уничтожили. Турецкий крестьянин, нашедший тела норфолкцев у себя на поле, рассказывал, что они были изуродованы так, как будто их сбросили с большой высоты, а не убили в бою.

Еще одной распространенной гипотезой стало перемещение роты во времени и пространстве. Это связывали с опытами знаменитого изобретателя Никола Теслы. Ходили слухи, что, работая над своим проектом «Уорденклиф», он научился открывать пространственно-временные порталы.

Существует и догадка, объясняющая все самым прозаичным образом: британцы все-таки попали в плен к туркам и были жестоко убиты. Но, как мы уже говорили, Турция упорно отрицает факт расправы над ними. На сегодняшний день тайна исчезновения Норфолкского полка считается все еще не раскрытой.