Как присваиваются имена циклонам и сколько это стоит

В пятницу, 1 ноября, столичный регион накроют сразу два циклона "Лидия" и "Мартина", которые принесут снег, понижение температуры, порывистый ветер и колебание атмосферного давления. Мы привыкли к тому, что такие природные явления, как циклоны и ураганы, носят женские имена, но откуда пошла такая традиция?

Впервые женские имена в метеорологических сводках прозвучали еще в годы Второй мировой войны в США. Дело в том, что если в одном регионе действует сразу несколько циклонов или ураганов, во избежание путаницы военные метеорологи старались не использовать слишком много слова и присваивали природным явлениям имена своих жен, тещ и боевых подруг. Это была и некая ирония с намеком на взрывной характер женщин, и своеобразное признание в любви со стороны синоптиков, а для слушателей - просто и удобно для восприятия.

В итоге система быстро прижилась и была официально утверждена Национальным ураганным центром США в 1953 году, постепенно перенимаясь и другими странами. Мужские же имена начали использовать лишь спустя 26 лет - с 1979 года.

На сегодняшний день дать имя циклону или антициклону может любой желающий, для этого нужно обратиться в соответствующую фирму, заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Как правило, циклонам присваивают женские имена, а антициклонам - мужские. Они редкие, живут дольше циклонов, поэтому стоят дороже", - объяснил Ильин в беседе с aif.ru.

Действительно, "стоимость" антициклонов примерно в два раза больше. Так, по словам эксперта, желающим присвоить циклону имя бывшей подруги придется заплатить европейским метеослужбам примерно 200 долларов, тогда как за мужское имя цена повышается до 300-400 долларов.

Циклоны от A до Z

По какому же принципу присваиваются имена природным явлениям? Оказывается, для этого существует определенная система. Выбор имени осуществляется в алфавитном порядке: первый циклон сезона получит имя на букву "А", следующий на букву "В" и так далее. Как отметил в интервью КП.RU завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, всего существует 6 списков, в каждом из них 21 имя. Один такой список рассчитан на год, если же на год пришлось больше 21 урагана, специалисты используют греческий алфавит. Спустя шесть лет список можно использовать заново.

Интересно, что если ураган становится особенно разрушительным с большим числом жертв, его имя убирают из списка, чтобы последующие природные явления не ассоциировались у людей о трагедии. Например, так было с обрушившимся на Новый Орлеан в 2005 году ураганом "Катрина", унесшим жизни 1836 человек.