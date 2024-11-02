Камень во дворе турецкой мечети оказался артефактом времен Римской империи

Камень, на котором более 50 лет сидели прихожане мечети в турецкой провинции Орду, оказался мильным камнем времен Римской империи, обозначавшим расстояния, сообщает Habertürk.

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Внимание на камень с надписями на латыни обратил учитель литературы Айдын Бал. Он сообщил о находке в местный департамент культуры.

Как стало известно, камень выкопали в 1968 году при закладке фундамента мечети. Местные жители не разгадали его предназначение и установили во дворе. Когда ученые университета Орду перевели надпись с латыни, стало ясно, что речь идет о мильном камне, предположительно, установленном после 239 года нашей эры. На камне сообщается о том, что дорогу обновил император Гордиан III.

По словам местных ученых, подобные артефакты крайне редко встречаются в районе черноморского побережья Турции. В ближайшее время камень выставят в музее Орду.

Ранее археологи раскопали могилу варвара, который умер на границе Римской империи в IV веке нашей эры. Останки принадлежали мужчине возрастом около 60 лет, вместе с ними нашли керамику, стеклянную посуду и небольшой гребень с мелкими зубьями.