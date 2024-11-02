В краже 22 тонн знаменитого английского сыра нашли русский след

У ведущей британской компании по продаже сыра украли 950 головок чеддера — целых 22 тонны отборного ремесленного сыра. Полицейским уже удалось арестовать одного подозреваемого по горячим следам, но пока о нем мало что известно. При этом эксперты разводят руками на вопрос, как преступники собираются хранить и сбывать сыр, который требует особых условий и быстро портится. Несмотря на кажущуюся экзотичность преступления, это не единственная абсурдно масштабная кража продуктов. «Лента.ру» разбиралась в сырном деле и вспомнила другие резонансные похищения из мира вкусного.

Мошенники обманули британского торговца сыром на 37,8 миллиона рублей

История «великой сырной кражи», как ее называют в западной прессе, началась еще в июле. Тогда, как пишет The Independent, на почту компании Neal’s Yard Dairy пришло письмо от людей, выдающих себя за представителей известного в сырной промышленности европейского дистрибьютора.

Они объяснили менеджеру и сооснователю Neal’s Yard Dairy Саре Стюарт, что занимаются поставкой молочной продукции для французской сети супермаркетов и жаждут сотрудничества. Несколько месяцев мошенники общались со Стюарт в сети и выстраивали с ней доверительные отношения.

К концу сентября они получили от Neal’s Yard Dairy 22 тонны сыра чеддер, но не заплатили за них ни пенни.

Стюарт начала подозревать обман, когда обещанные деньги не пришли в оговоренную неделю. Она связалась с официальными представителями европейского дистрибьютора, которому якобы передала сыр, и поняла, что все это время общалась с обычными мошенниками.

300 тысяч фунтов стерлингов, или (37,8 миллиона рублей). На эту сумму мошенники обокрали компанию.

Как рассказал один из поставщиков компании, злоумышленники постарались замести следы. Они доставили сыр в один из складов на окраине Лондона, где его уже ждал транспорт. Машину оперативно загрузили, и она скрылась в неизвестном направлении. 21 октября Neal’s Yard Dairy сообщил о мошенничестве в полицию.

Спустя 10 дней правоохранители арестовали 63-летнего мужчину, которого подозревают в участии в «великой сырной краже». Подробности о его личности пока не раскрываются.

Украденный сыр отличается отменным качеством

Чеддер считается одним из самых популярных и потребляемых сыров в мире. Его название происходит от деревни Чеддер в графстве Сомерсет, Англия, где он впервые был произведен. Отцом этого вида сыра считается молочник Джозеф Хардинг. Именно он разработал научную методику его производства.

Хардинг часто заявлял, что «чеддер делают не в поле, в погребе и даже не в коровах, его делают на молочном заводе».

Известно, что, хотя термин «сыр чеддер» используется широко, это не зарегистрированный товарный знак. Он не защищен патентом Европейского союза (ЕС). При этом с 2007 года существует признанное ЕС обозначение — «фермерский Чеддер западных деревень» (West Country Farmhouse Cheddar). Им могут пользоваться лишь 14 производителей из графств Девон, Корнуолл, Дорсет и Сомерсет. Чтобы называться чеддером, сыр должен быть изготовлен там из молока местного производства по традиционной методике.

Отмечается, что украденный злоумышленниками чеддер производится вручную малыми партиями по старинному рецепту и отличается особым качеством.

«Hafod, Westcombe и Pitchfork — это Каналетто или Страдивари в мире сыра», — объясняет Джон Фарранд, управляющий директор Гильдии изысканных блюд.

Он ежегодно организует премию, на которой оцениваются сыры со всего мира.

Он подчеркивает, что Hafod, Westcombe и Pitchfork заботятся о качестве сырья и содержании животных, дающих молоко, и с особым вниманием выдерживают продукт, чтобы из него получилось «настоящее произведение искусства».

«Эти сыры делают те, кто находится на вершине своего мастерства», — соглашается с Фаррандом директор и основатель фонда The Academy of Cheese Чарли Тернбулл.

Как отмечает Тернбулл, ремесленные сыры составляют всего один процент от общего объема производства, однако остаются культовыми.

Мошенникам будет нелегко продать украденный чеддер

Сейчас эксперты в области молочной промышленности задаются вопросом: что злоумышленники будут делать с украденным сыром? Как отмечает The Independent, из-за его редкости продать его будет не так просто, как, например, тот же пармезан. Этот сыр в Италии воруют каждый год — убытки от таких преступлений составляют около трех миллионов фунтов стерлингов (378 миллионов рублей).

К тому же чеддер делается из сырого молока, поэтому потенциально может быть опасен. В необработанном молоке высок риск размножения патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать серьезные инфекции.

«Никто не рискнет покупать молочный продукт из кузова грузовика», — объяснил Тернбулл.

Кроме того, чеддер должен храниться в особых условиях, его не спрятать на обычном складе. Чтобы этот сыр не портился, его нужно переворачивать и поддерживать вокруг определенный уровень влажности. Как отмечает Билл Доулинг из магазина деликатесов Compton McRae, срок годности некоторых из украденных сыров истекает уже через несколько месяцев.

«Это не золото, с которым можно сидеть и ждать, а потом постепенно распродавать его по крупицам. Преступникам придется действовать быстро», — Билл Доулинг представитель магазина деликатесов Compton McRae

Патрик Холден, владелец молочной фермы Holden, сотрудничающей с Neal’s Yard Dairy, отметил, что их сфера основана на честности. Он беспокоится, что теперь молочные компании потеряют доверие клиентов. По его словам, все ремесленники, производящие сыр, — джентльмены, чьим словам можно верить. Доулинг также отметил, что мир производителей молочной продукции очень тесен.

«Люди в мире сыра очень хорошо знают друг друга. И хотя производители, конечно, конкурируют друг с другом, все это делается очень дружелюбно и открыто», — Билл Доулинг, представитель магазина деликатесов Compton McRae.

Сырные воры могли работать на Россию

Тем не менее соосновательнице Neal’s Yard Dairy Стюарт кажется, что злоумышленники выбрали чеддер не просто так.

«Возможно, сыр украли по заказу», — объяснила она.

В рамках этой теории она предполагает, что чеддер могут сбыть в России или на Ближнем Востоке, поскольку это далеко от Великобритании, и найти концы будет непросто.

Со Стюарт соглашается и Холден. Ему кажется, что в России и на Ближнем Востоке найдутся покупатели украденного чеддера, которые не будут задавать лишних вопросов. Холден предположил, что кража сыра может быть связана с конфликтом России и Украины. С введением санкций Россия лишилась связи с поставщиками оригинального чеддера, а, как отмечает фермер, «россияне ценят хорошую еду».

При этом мошенникам все равно придется перевозить сыр через границу. Тернбулл не сомневается, что для этого дела найдутся контрабандисты, однако опасается, что мошенники могут забросить эту идею и просто выкинуть чеддер или переработать его в другой продукт, например, соломку из сыра.

Знаменитый британский повар поддержал обманутую компанию

Известный шеф-повар из Великобритании Джейми Оливер назвал произошедшее «великой кражей сыра» — The grate cheese robbery (прим. «Ленты.ру» — игра слов, созвучных в английском языке: grate переводится как «терка», а great — «великий»). Он думает, что украденный чеддер могут просто измельчить на терке и продать какому-нибудь ресторану быстрого питания. Оливер призвал своих подписчиков оставаться начеку, если они услышат, что кто-то предлагает «целые грузовики очень вкусного сыра по дешевке».

«Если эта сделка кажется слишком нелепой, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть! Давайте найдем этих похитителей сыра», — Джейми Оливер, шеф-повар.

Представители Neal’s Yard Dairy обратились к коллегам с подобной просьбой. Украденный чеддер могут продавать по головкам весом 10-24 килограммов, закутанным в ткань, без каких-либо бирок.

Кража чеддера могла разорить маленькие молочные фермеры

Директор молочной фермы Westcombe, сыры которой были среди той роковой 22-тонной поставки, рассказал, что потерянный чеддер по сути начали изготавливать еще три года назад, когда в землю упали семена корма для коров, чье молоко в итоге взяли для изготовления сыра. Он объяснил, что в производство чеддера вложено столько труда, а работникам его фермы приходится учитывать столько нюансов, что адекватно оценить ущерб от кражи просто невозможно.

«2,5 тонны сыра поставили для Neal's Yard. Это был самый крупный заказ, который мы когда-либо получали, так что это настоящий шок», — признался Холден.

По его словам, это преступление нанесло сокрушительный удар по маленьким фермам. Холден рассыпался в благодарностях Neal’s Yard Dairy за то, что та, несмотря на значительные финансовые потери, полностью возместила им ущерб. Если бы компания не смогла это сделать, ремесленникам пришлось бы туго.

Винные Бонни и Клайд обокрали знаменитый испанский погреб «Атрио»

Сыр — не единственный дорогой продукт, на который нацеливаются дерзкие грабители. В октябре 2021 года мексиканская королева красоты Присцилла Лара Гевара и ее румынский бойфренд с криминальным прошлым Константин Габриэль Думитру забрали 45 бутылок дорогого винтажного вина из запасов ресторана-отеля «Атрио» в испанском городе Касерес.

Парочке удалось вынести из погреба и бесценный артефакт — многострадальное «Шато Д'Икем» 1806 года. Это вино застало Наполеона и похороны адмирала Нельсона. Когда в Вене впервые играли концерт для виолончели до мажор Бетховена, оно уже лежало на полке. Вспоминая о бесценной бутылке, один из владельцев «Атрио» буквально плачет.

«У нас замечательные гости. Невозможно представить, что люди приезжают сюда, чтобы что-то украсть. Эта бутылка «Шато Д'Икем» была частью нас. Я бы не продал ее и за миллион», — Хосе Поло, один из владельцев «Атрио».

Однажды, еще до ограбления, Поло чуть не потерял дорогое вино: у его бутылки разбилось горлышко, и его пришлось закупоривать в новой бутылке с помощью особенных технологий, чтобы не повлиять на оригинальный вкус. По этой причине его потеря ощущается им особенно остро.

Винных Бонни и Клайда удалось поймать, и в феврале 2023 года они предстали перед судом. Женщина и мужчина получили четыре и четыре с половиной года тюрьмы соответственно. Хотя справедливость восторжествовала, украденные из «Атрио» бутылки так и не были найдены.

Дерзкие воры крадут даже фисташки

В Калифорнии, США, неизвестные грабители вывезли на фуре 18 тонн фисташек из предприятия компании Horizon. Куда их отвезли, полиция не знает до сих пор. Груз, стоивший почти 500 тысяч долларов (48,5 миллиона рублей), бесследно исчез.

Полицейским попался лишь водитель фуры — 53-летний армянин Андрей, родившийся в СССР. Он рассказал, что ему поручили доставить орехи на склад в Лос-Анджелесе; там его ждали двое неизвестных, которые заплатили ему за работу 600 долларов наличными.

Больше Андрей ничего не знал. Кражу так и не смогли раскрыть, и фисташки исчезли навсегда.