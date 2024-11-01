Рэсколы: как папуасы Новой Гвинеи организовали самую страшную банду

Папуа-Новая Гвинея – государство чрезвычайно бедное. Его экономика базируется на сельском хозяйстве, а 25% жителей острова – безработные (среди молодёжи до 30 лет уровень безработицы достигает 80%). С учётом такого трудного положения, многие папуасы вынуждены зарабатывать себе на жизнь преступной деятельностью. Получается неплохо, ведь им удалось организовать самую страшную банду в мире.

Закон и порядок

Главный город острова Порт-Морсби занимает предпоследнее 197-е место в рейтинге безопасных столиц мира. Объясняется это низким уровнем жизни при агрессивном навязывании потребительских ценностей, полным отсутствием возможности для самореализации и крайне неэффективной работой сил правопорядка. Молодому поколению ничего не остаётся, как пополнять ряды бандитов.

Первые рэскол-банды (от английского raskol – «шельмец», «негодник») появились в Порт-Морсби в конце 60-х годов прошлого столетия. Изначально их члены были представителями различных молодёжных субкультур – хиппи, рокеры. Промышляли они хулиганством и мелким воровством. Но всего за пару десятилетий папуасы смогли сколотить хорошо организованные преступные группировки, совершающие убийства, похищения, разбойные нападения.

Рэсколисты для многих в островном государстве – герои своего времени, которые борются с произволом полиции и чиновников, притесняющих простых граждан. При этом часто от них страдают и сами сочувствующие. А отели в Папуа-Новой Гвинее и вовсе похожи на тюрьму строгого режима. Считается, что только так можно защитить туристов от преступников.

Бандитская Гвинея

В папуасском криминальном мире сегодня диктуют правила четыре крупных преступных сообщества – «Bomai», «Koboni», «Mafia» и «Brigade 585», которые разделены на более мелкие банды с очень говорящими названиями («Ангелы Ада», «Кровь», «Ку-клукс-клан», «Чёрная Сила», «Триада», «Мельбурнские убийцы»). Несмотря на такое «разнообразие», между собой рэсколисты предпочитают не враждовать, так как понимают, что в единстве и заключается их реальная сила.

Современным папуасским бандформированиям в границах одного государства уже тесно. Преступники активно налаживают международные связи, тем самым способствуя ещё больше криминализации страны, а также Новой Зеландии, Индонезии и Австралии.

Как правило, в рэскол-бандах состоят молодые парни (20-21 год). Но попасть в группировку они могут только после проведения обряда инициации. Для этого нужна жертва, которой выступает изнасилованная женщина. Статистика международных организаций ужасает – в стране сексуальному надругательству подвергается каждая третья папуаска.

Решить проблему бандитизма на островах в Океании быстро, естественно, не получится. И это признают многие исследователи. Корни популярного рэсколизма они видят в тлетворном влиянии западной культуры. Кумирами папуасской молодёжи неизменно становятся антагонисты, а проявляемая ими жестокость неожиданно приобретает статус героического поступка.