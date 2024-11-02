Как Сибирь была независимым государством

В Сибири в период либеральных реформ 1860-70-х гг. возникло общественное течение, получившее название «областничества». Его лидеры (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев и др.) выступали за придание Сибири автономии в составе Российской империи, введение в ней земств и судов присяжных, развитие в ней образовательных и культурных учреждений, снятие административных преград для заселения Сибири, прекращение ссылок преступников в Сибирь. Ядринцев выпустил (1882) книгу «Сибирь как колония», вызвавшую осуждение со стороны петербургских и московских либералов, но ставшую основой мировоззрения сибирских патриотов, как прозвали себя областники.

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Самоуправление Сибири

Стремление областников проповедовать в легальном поле не избавило их от преследования со стороны царских властей. Наряду с областниками, были и более радикальные элементы, в основном политические ссыльные из европейской части России. Они сравнивали заселение Сибири с заселением Америки, ещё в 1860-е гг. выдвинули лозунг «Соединённых штатов Сибири». Революция 1905-1907 гг., а особенно Февральская революция 1917 года, оживили общественное движение за самоуправление Сибири.

В августе 1917 года в Томске состоялся Общесибирский областной съезд. Вопреки Потанину и другим старым областникам, молодое радикальное большинство съезда призвало к созданию Временного Сибирского правительства и законодательной Сибирской областной Думы и к провозглашению самостоятельности Сибири до созыва Всероссийского Учредительного собрания. Тогда же появился и быстро приобрёл популярность бело-зелёный флаг самостоятельной Сибири.

В декабре 1917 года там же начался Чрезвычайный Сибирский областной съезд представителей различных организаций – демократически избранных земств и городских дум, кооперативов, крестьянских и казачьих обществ, национальных групп и т.д. В это время идея сибирской автономии противопоставлялась уже, прежде всего, попыткам распространить на Сибирь советскую власть. После разгона большевиками Всероссийского Учредительного собрания, Сибирский съезд в конце января 1918 года избрал из своего состава Сибирскую областную Думу (СОД). 8 февраля 1918 года Томский Совет рабочих и солдатских депутатов разогнал её, но Дума продолжила свою деятельность нелегально, образовав подпольное Временное Сибирское правительство (ВСП).

Создание заговорщических организаций

В Сибири создавались заговорщические организации, главным образом офицерские, ставившие целью свержение власти большевиков. Они вошли в контакт с командованием Чехословацкого корпуса, эвакуировавшегося через Сибирь. Чехословаки согласились помочь, тем более, что сами готовились к восстанию. В конце мая – начале июня 1918 года во многих пунктах Транссибирской магистрали произошли заранее спланированные выступления Чехословацкого корпуса, к которым тотчас примкнули подпольные белогвардейские группы и часть населения. Советская власть была свергнута на протяжении восьми тысяч вёрст от Волги до Амура.

Глава подпольного ВСП Пётр Дербер и несколько министров находились в это время во Владивостоке, контролировавшемся американскими и японскими интервентами. В Томске от имени ВСП действовал эсеровский Западно-Сибирский комиссариат. В то же время в полосе Транссибирской магистрали возникло ещё несколько региональных правительств, не признававших за группой Дербера, перебравшейся в начале июня 1918 года в Омск, права на власть. Начались переговоры о новой организации власти в Сибири. 30 июня было образовано новое ВСП, главой которого стал областник и правый эсер Пётр Вологодский.

17 июля (4 июля по старому стилю – дата была выбрана с умыслом) 1918 года появилась на свет «Декларация о государственной самостоятельности Сибири» за подписью главы и членов ВСП. В ней констатировалось, что «российской государственности как таковой уже не существует», и объявлялось, что ВСП вместе с СОД берёт на себя всю полноту власти в Сибири, имеет право сношений с иностранными государствами, и никакая иная власть, помимо ВСП, не может действовать в Сибири. ВСП обещало в скором времени созвать Всесибирское Учредительное собрание. Вместе с тем, особо подчёркивалось, что ВСП «не считает Сибирь навсегда оторвавшейся от тех территорий, которые в совокупности составляли Державу Российскую, и полагает, что все его усилия должны быть направлены к воссозданию Российской государственности». Характер будущих взаимоотношений Сибири к европейской России, после окончательного свержения власти большевиков, должен был определяться двусторонним соглашением между Всероссийским и Всесибирским Учредительными собраниями.

Однако СОД так и не собралась, а что касается Сибирского Учредительного собрания, то усилия ВСП по воссозданию российской государственности всё больше превалировали над сибирским автономизмом. ВСП стремилось к объединению всех антибольшевистских сил. Оно приняло участие в Уфимском государственном совещании представителей региональных правительств, политических партий и общественных организаций Поволжья, Урала и Сибири, освобождённых от советской власти. Это совещание состоялось в сентябре 1918 года в Уфе и завершилось созданием Всероссийского Временного правительства (Директории), которое должно было передать власть Учредительному собранию 1918 года. Конституция уфимской Директории подразумевала федерацию российских территорий, и ВСП продолжало существовать.

Когда 9 октября 1918 года Директория, в связи с наступлением красных, оставила Уфу и перебралась в Омск, то ВСП, со своим государственным аппаратом, фактически превратилось в рабочий кабинет министров «всероссийской» Директории. Глава ВСП Вологодский был одним из пяти членов Директории. 3 ноября Директория постановила распустить все региональные правительства. Этот день считается окончанием временной сибирской государственности периода Гражданской войны. При этом ВСП было официально преобразовано во «всероссийский» Совет министров и, за исключением некоторых персональных замен, оставалось таковым при Колчаке. Некоторые члены ВСП, в том числе Вологодский, содействовали объявлению Колчака единоличным «верховным правителем» России (18 ноября 1918 года) и роспуску им Директории.

Власть ВСП номинально простиралась от Урала до Тихого океана, и многие региональные правительства до ноября 1918 года признали это право ВСП. В Сибири в короткое время её государственной самостоятельности была проведена мощная организационная и объединительная работа, ставшая базой для белогвардейской «всероссийской» государственности при Колчаке. Усилиями ВСП тут была на основе всеобщей воинской повинности мобилизована Сибирская армия, ставшая потом основой боевых сил Колчака.