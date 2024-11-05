Удививший ученых необычный артефакт поможет раскрыть тайны искусства эпохи Урарту

время археологических раскопок в районе Тушба турецкой провинции Ван была обнаружена базальтовая статуя весом около тонны, относящаяся к урартскому периоду, передает Анадолу

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В прошлом году на территории исторического замка Гарибин-Тепе, расположенном в 30 километрах от центра Вана и в трех километрах от замка Аянис, был обнаружен комплекс монументальных сооружений урартской эпохи, которому около 2700 лет. Теперь там найдена скульптура длиной два метра и шириной метр, сообщил научный руководитель раскопок профессор Мехмет Ишиклы с кафедры археологии Университета Ататюрка.

Шея изваяния сломана, поэтому его отвезут в Ванский музей для реставрации, а потом подвергнут детальному исследованию с привлечением экспертов из Анкары.

Находка удивила ученых, потому что в урартском искусстве очень мало произведений, связанных с пластическим искусством, в том числе скульптурой, признался Ишиклы.

«Это статуя, вырезанная из цельного блока. На данный момент мы не можем сказать ничего определенного о том, что она собой представляет, поскольку она сильно стилизована, — рассказал он. — После реставрации мы получим больше информации. Это поразительная находка в районе, где очень мало уникальных урартских артефактов».

По словам профессора, скульптура представляет собой монументальную фигуру с резным основанием, стилизованной головой, квадратным призматическим телом и неразличимыми чертами лица.