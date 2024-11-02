Топ-5 самых свирепых ОПГ из 90-х: они контролировали даже могилу Сталина

Сейчас наибольшую опасность для бизнеса представляет само государство, с его механизмами лицензирования, налогами и контролирующими органами. Но в старые добрые времена, в 90-х, все было как положено — отъемом денег занимался криминалитет. Он контролировал абсолютно все и под «крышей» братков были не только фирмы, рынки и заводы, но даже… могила сына Сталина в Казани.

© Главарь тамбовской ОПГ Владимир Кумарин

В 90-х годах смертность среди молодых мужчин в возрасте от 20 до 40 лет в России выросла на 35-70%. Организованные преступные группировки действовали почти в каждом городе и почти везде их члены были самыми обеспеченными. Точные цифры доходов ОПГ неизвестны, но отрывочные сведения, находящиеся в общем доступе, помогли составить этот рейтинг.

5 место. «Тверские волки»

Это была относительно малочисленная бандитская группировка, костяк которой составляли не более 10 человек. Действовали «Тверские волки» в Твери и Тверской области с начала 90-х до 2006 года. Группировка контролировала грузоперевозки и автозаправки на трассе Москва — Санкт-Петербург, проституцию и игорный бизнес, строительные и лесозаготовительные компании, производителей алкоголя.

Предпринимателей «тверские» заставляли платить в общак 1 500 долларов ежемесячно, а строптивых бизнесменов запугивали, избивали и лишали жизни. Проститутки давали за каждый день работы по 600 рублей. В конце 90-х ОПГ начала заниматься угоном автомобилей и заказными убийствами.

Возглавлял преступную группировку Александр Костенко по кличке Лом. Главарь владел трехэтажным особняком в престижном районе Твери и двумя элитными внедорожниками — Toyota Land Cruiser и Chevrolet Suburban. Приближенные Лома жили не так круто, но тоже владели домами и дорогими иномарками.

Визитной карточкой «Тверских волков» была публичная расправа над непокорными или конкурентами. Жертву расстреливали в упор в присутствии многочисленных свидетелей, нередко в общественных местах. По самым скромным подсчетам «тверские» убили 14 человек, но есть мнение, что жертв гораздо больше.

1 июля 2002 года киллером и бывшим прапорщиком Дмитрием Веселовым был застрелен у себя дома певец Михаил Круг. Бандиты не хотели убивать шансонье — они планировали обокрасть его дом и заставить хозяина обратиться к ним за помощью. Таким образом, Круг стал бы должником Лома и бандиты планировали получать процент с каждого концерта певца.

© Члены ОПГ «Тверские волки» в суде

Но хозяин, которого не должно было быть дома, неожиданно застал грабителей и Веселов его смертельно ранил. За этот прокол киллер поплатился жизнью, так как Круга любили и уважали в среде «тверских». В 2006 году банда прекратила свое существование после убийства Лома. Автомобиль главаря изрешетили из автоматов и шансов выжить у него не было. Оставшиеся в живых члены ОПГ были арестованы и почти все получили пожизненные сроки.

4 место. «Хади Такташ»

Преступная группировка «Хади Такташ» держала в страхе Казань с 1982 по 1999 год. Бандиты «курировали» более 40 компаний и контролировали казанских проституток. Отдельная бригада ОПГ держала в руках все кладбища Казани, где ничего не происходило без ведома местных мафиози. Под опекой банды оказалась даже могила сына Сталина Василия на Арском кладбище.

Городской комбинат «Здоровье» предприимчивые «такташевцы» превратили в городской центр продажной любви и наркоторговли. Кроме этого, по городу действовали несколько крупных подпольных борделей, каждый из которых приносил членам «Хади Такташ» до 6000 долларов в день. Главарь банды Радик Галиакберов по прозвищу Раджа возил с собой в машине миллион долларов наличными и сорил деньгами, пуская пыль в глаза.

По оперативным данным, на счету «Хади Такташ» около 50 человеческих жизней. Бандиты расправлялись не только с бизнесменами, не желавшими платить, но и со своими собратьями, пожелавшими завязать с криминалом и уйти из ОПГ. Закончилось все в День милиции в 1999 году, когда на горячем поймали одного из киллеров банды, который выдал Раджу. Главаря арестовали и в 2002 году он отправился отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин».

3 место. «Подольские»

Крупная ОПГ «Подольские» появилась в начале 90-х годов в Подольске, Московская область, и существовала до начала 2000-х. В лучшие времена в банде насчитывалось до 100 членов. В середине 90-х под контролем преступников оказался практически весь бизнес города: магазины, заправки, банки, автосервисы, строительные компании. Щупальца банды протянулись и в другие города — филиалы «Подольских» работали в Уренгое и Киеве.

Доходы ОПГ были просто фантастическими. В 1991 году только на одной крупной махинации банда заработала 30 млн долларов. Преступники обманули целый город — они пообещали привезти в Подольск большую партию импортного сахара по смешной цене и пригласили всех желающих делать заказы с предоплатой. Когда была собрана значительная сумма, аферисты просто испарились.

Есть информация, что «Подольские» зарабатывали в США заказными убийствами, «решая проблему» за 10 тыс. долларов. Можно сказать, что банда распалась сама по себе — кто-то из ее главарей уже много лет в международном розыске, а кто-то уважаемый в городе человек, вхожий в высокие московские кабинеты. Одним из руководителей ОПГ был бизнесмен Сергей Лалакин, получивший именные часы от президента России и медаль «За верность долгу и отечеству».

2 место. «Ореховские»

Появилась московская ОПГ «Ореховские» в середине 80-х и успешно действовала до середины 90-х годов. Начинали члены банды с мелочей — собирали дань с проституток и дальнобойщиков в придорожных барах, обещая защиту от проблем. В 90-х годах они открыли для себя рэкет и начали подминать под себя фирмы и рынки.

© Ореховская ОПГ

Очень скоро «Ореховские» контролировали почти все столичные службы такси, Пражский, Покровский, Митинский и Дорогомиловский рынки, компанию «Русское золото», банк «Капитан-Экспресс» и даже аэропорт Домодедово. Щупальца группировки протянулись далеко на восток — бандиты участвовали в приватизации металлургических гигантов Урала.

Жадные и жестокие, «Ореховские» облагали бизнесменов неподъемной данью. Крупные компании отдавали до 30% прибыли, а мелкие — до 70%. С несогласными безжалостно и показательно расправлялись. Лидер ОПГ — бывший новгородский тракторист Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр, был обладателем состояния в 14 млн долларов. Этот человек стал настоящей легендой и считается, что именно он стал прототипом Саши Белова в «Бригаде», Рокки в «Ледниковом периоде» и Сильвера в «Бандах».

© Сергей Тимофеев (Сильвестр)

Точное число жертв «Ореховских» неизвестно, но по делам, связанным с бандой, проходили 30 убитых. Считается, что олигарх Борис Березовский тоже едва не попал в это число, когда в июне 1994 года на него было совершено дерзкое покушение. Одним из киллеров ОПГ был знаменитый Саша Солдат, устранивший легенду криминальной России Сашу Македонского.

Конец «Ореховским» наступил после смерти Сильвестра, которого взорвали в автомобиле 13 сентября 1994 года. Заменивший его Сергей Буторин, по прозвищу Ося, не имел большого авторитета и банда начала расползаться по швам. Боевики ОПГ разбежались по миру и их долго отлавливали и судили. Последний из «Ореховских» киллеров, Дмитрий Белкин, был арестован только в 2012 году.

1 место. «Тамбовские»

Преступная группировка «Тамбовские», орудовавшая в Санкт-Петербурге с начала 90-х до начала 2000-х, насчитывала до 500 членов. ОПГ специализировалась на рэкете и вымогательствах, а к 1995 году держала под контролем треть российского наркотрафика.

Главарь банды Владимир Кумарин (Барсуков) по прозвищу Кум, был родом из Тамбова, что и дало название его команде. Он был неприлично богат даже по меркам бандитов 90-х годов — владел историческим особняком площадью 480 кв. метров в центре Санкт-Петербурга и держал на личных счетах примерно 2 млрд долларов.

В городе Кумарина называли «ночным губернатором» и главарь ОПГ изображал справедливого и близкого к народу большого человека. К Куму приходили просить о помощи даже обычные горожане и тот помогал, связывая просящего кабальными обязательствами.

Самым громким злодеянием «Тамбовских» стало убийство в 1998 году женщины-политика Галины Старовойтовой. Ее застрелили у дверей собственной квартиры два отморозка из этой банды, но имя заказчика убийства до сих пор остается тайной. Всего же на счету банды десятки смертей по всей России.

© Галина Старовойтова

Кумарина арестовали только в 2007 году, но предъявить ему смогли только пару рейдерских захватов фирм. Его приговорили к 15 годам, но позднее пересмотрели дело и увеличили срок до 24 лет. Остальные члены банды тоже не смогли избежать наказания.