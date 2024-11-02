Чего категорически нельзя делать 3 ноября, чтобы беды обошли стороной

В воскресенье, 3 ноября, верующие волгоградцы будут вспоминать Илариона Великого и Илариона Псковоезерского.

Святые родились в разных эпохах и странах, оба распространяли христианство и проповедовали монашество. По народному календарю это Иларионов день.

В этот день наши предки ходили на перекрестки. Обычно их старались избегать, потому что это излюбленное место ведьм и колдунов, но на Иларионов день можно было и самим поворожить. С собой приносили прядь волос или ногти больного и бросали на землю, чтобы прохожие растоптали хворь.

Мужчинам запрещалось ходить в лес на охоту, иначе несчастный случай неминуем.

В Иларионов день нельзя было поднимать чужие вещи с земли. Это могли быть заговоренные предметы, которые подкинули ведьмы, чтобы наслать на поднявшего их простофилю болезни и несчастья.

Однако в этот день было разрешено дарить подарки. Дары несли в себе добро и счастье. Но принимать их можно было только от родных и друзей. Подарок от малознакомого или незнакомого человека мог принести большие беды.

В старину этот день был благоприятным для женщин. Они занимались рукоделием, передавали свой опыт молодым и рассказывали истории.