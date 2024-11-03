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Как узнать по фамилии выходцев из Новгородской республики

Некоторые представители русского народа имеют такие фамилии, которые прямо указывают на конкретную область или даже город, откуда пошел их род. Новгородская земля в этом плане заметно отличается от других регионов России, здешние фамилии имеют свою специфику.

Как узнать по фамилии выходцев из Новгородской республики
© РИА Новости

Господин Великий Новгород

Географическое положение древнерусского города повлияло на многие аспекты его жизни. Долгое время эта северо-западная провинция нашего государства заметно превосходила другие области по уровню социально-экономического развития.

Господин Великий Новгород – так жители называли свою республику, существовавшую в XII-XV веках. Необычная для Руси тех времен форма государственного устройства и активная торговля с европейскими странами обеспечили населению этой земли не только материальное благополучие, но и способствовали его культурному росту. Так, фамилии у знатных новгородцев появились раньше, чем у жителей других регионов нашей страны – еще в XIII веке.

Вообще, этот процесс происходил на Руси неравномерно. Первыми фамилиями обзавелись представители аристократии, затем – духовенства и купечества, а многие крестьяне получили этот обязательный атрибут гражданина только в конце XIX века, после отмены крепостного права.

На специфику новгородских фамилий повлияли несколько факторов:

  • Топонимы, встречающиеся только в этих местах;
  • Северо-западный говор жителей региона;
  • Характерные имена и прозвища, которые давали друг другу новгородцы;
  • Профессии местных мастеровых людей.

Особенности языка и культуры древних новгородцев сохранились в фамилиях их далеких потомков, многие из которых давно разъехались по другим городам и странам.

Топонимика

Обладатели таких звучных фамилий, как Новгородский или Новгородцев, необязательно являются выходцами с северо-запада Руси. Просто в любой области нашей страны можно найти населенные пункты, которые называются: Новгородское, Новый городок или Новый город. Это очень распространенный топоним.

Но есть и такие фамилии, которые четко указывают на принадлежность к этому региону. Они довольно редкие. Так, Душилихинские и Душилихины однозначно жили в селе Душилиха, которое располагалось на берегу реки Сороти. Других населенных пунктов с таким названием больше нет нигде.

Точно так же село Сомра дало начало купеческой династии Сомровых. Этот топоним встречается в документах времен Петра I: путь русских войск, которые отправились 9 сентября 1700 года на осаду Нарвы, пролегал через Сомру.

Поскольку жители Руси называли новгородцев гущеедами из-за популярного у местных жителей блюда – ячменной каши с горохом (гущи), то можно предполагать, что Гущины и Гущеедовы происходят из северо-западных земель. Хотя «вкусные» фамилии часто встречаются во многих областях нашей страны.

Имена-прозвища-фамилии

Новгородский диалект русского языка заметно отличается от речи представителей других регионов нашей страны, поскольку он сформировался еще в X-XII веках. Имена жителей этой земли также имели свои особенности при произношении, что впоследствии сказалось и на фамилиях, от этих имен произошедших.

Например, если крестьянина Григория в Москве звали бы Гришкой, то в Новгороде – Грихно. Александр в столице был бы Сашкой, а на северо-западе – Сахно. А Степан в новгородских землях был бы не Степка, а Стехно. Поэтому фамилии Стехнов, Сахнов или Грихнов имеют однозначно новгородские корни.

В берестяных грамотах часто встречаются необычные для москвичей местные формы имен. Так, Даниилу на северо-западе Руси звали Даньша, Гавриилу – Гавша, а Прокопия – Прокша. Это предки современных Прокшиных, Гавшиных и Даньшиных.

Многие фамилии новгородцев произошли от их мирских прозвищ (не церковных имен). Таковыми были, к примеру, Ремша (Ремшины), Возреша (Возрешины), Неперыша (Неперышины), Братьша (Братьшины), Тверьша (Тверьшины).

Интересна ситуация, связанная с распространенным на Руси именем Спиридон. Если в Москве и других регионах существовала уменьшительная форма – Спиря, то в Новгороде обладателя этого имени величали Свирей. Поэтому Спирины могут оказаться исконными столичными жителями, а вот Свирины, Свирские, Свиркины и Свиридовы родом с северо-запада.

Словом «бухара», ударение в котором приходится на вторую гласную, в Новгороде называли жалящих насекомых – ос и пчел. Такое мирское прозвище могли дать острому на язык человеку, а его потомкам тогда достались бы фамилии Бухарины или Бухаровы, не имеющие ничего общего со среднеазиатским городом.

На местном диалекте слово «строк» означает крапиву или еще что-нибудь жгучее. Так появились Строковы и Строкины.

Многие новгородские фамилии произошли от имен предков, имевших литовские, немецкие или скандинавские корни. Например, Паскаловы.

Примечательна и исконно русская фамилия Чаплин. Несмотря на полное совпадение с фамилией известного комика, по значению они не имеют ничего общего - это омонимы. Просто на северо-западе Руси птицу цаплю называли по-своему – чапля, такой диалект. А вот фамилия Чарльза Чаплина произошла от переиначенного на английский манер французского слова «шапеллан» (капеллан, священник).

Исключительно новгородской является и фамилия Кожеуров. Рыбаков, занимавшихся подледным ловом на озере Ильмень, называли кожеурами, так как они поверх обычной одежды носили кожаные фартуки.

Какого рода-племени?

Многие северо-западные фамилии отражают принадлежность предков человека к тому или иному народу. К примеру, старинное название шведов – свеи. Так представителей этого скандинавского племени именовали новгородцы, которые часто контактировали с иностранцами вследствие географического расположения их города. Поэтому Свейковы и Свейковские вполне могут оказаться далекими потомками шведов, перебравшихся на Русь в Средневековье.

Забытые этнонимы «чухонец» и «чудин» дали начало многим фамилиям. Это Чудины, Чудиновы, Чухонины, Чухновы, Чухонцевы и т.п.

А фамилия Корелин (не путать с Карелиным) отражает не только принадлежность предков человека к жителям Карелии, но и свидетельствует о новгородском происхождении его рода. Ведь северный «окающий» диалект изменил в ней вторую букву с традиционного «а» на принятое в Новгороде и его окрестностях «о». То же самое можно сказать и о семье, например, Корельских (Карельских).

Истории
Чарльз Чаплин