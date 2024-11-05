Как детский тренер стал главным вором Алтая

Алтайский краевой суд вынес приговор вору в законе Андрею Ткаченко, известному как Ткач Няганьский, и участникам его группировки. В нулевые Ткаченко надоела работа тренера по карате в детской спортивной школе, и он попытался реализовать себя в политике, став депутатом. Но политическая карьера Ткаченко не задалась, и он вновь решил круто изменить свою жизнь, связав ее с криминалом. На этом поприще он добился больших успехов, получив воровской титул и должность смотрящего за всем Алтайским краем. Группировка Ткача промышляла вымогательством, угонами и мошенничеством и даже умудрялась похищать металл из грузовых поездов на полном ходу. Подробности громкого дела изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Май 2016 года, Новоалтайск (Алтайский край). На виадуке, проходящем над железнодорожными путями, стоят неприметные люди и смотрят на товарные поезда. Со стороны может показаться, что они просто думают о чем-то своем, но на деле компания высматривает грузовые составы с полувагонами, гружеными металлопрокатом.

Как только цель найдена, мужчины что-то фиксируют в своих телефонах, садятся в машину и уезжают в Барнаул. Когда выбранный ими состав преодолевает 17 километров и прибывает на железнодорожную станцию Барнаул-Товарная, сообщники под покровом ночи вначале проникают туда, а затем прячутся в вагоне с металлопрокатом.

К утру поезд трогается, и злоумышленники едут вместе с ним. Они дожидаются момента, когда поезд достигает нужного им участка и сбрасывает скорость из-за большого изгиба железнодорожных путей, а затем берутся за дело и ножницами по металлу перерезают проволоку, стягивающую металлопрокат.

После этого двое воров встают по краям вагона, а третий — в середине. Они поднимают добычу выше борта, причем двое, стоящие по краям, толкают вверх, а тот, что стоит в середине, — и вверх, и наружу. Выбросив, сколько успели (как правило, около сотни металлических труб или уголка), воры выпрыгивают из вагона.

Им на руку играет то, что железнодорожные пути в этом месте подходят практически вплотную к автомобильной дороге. Быстро загрузив добычу в машину, злоумышленники скрываются, чтобы в будущем не раз повторить подобную кражу. Лишь много времени спустя сотрудники правоохранительных органов узнают, что за этими дерзкими преступлениями стоит знаменитый вор в законе Андрей Ткаченко по кличке Ткач Няганьский, смотрящий за всем Алтайским краем.

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Андрей Ткаченко родился в Пермской области 20 ноября 1979 года. Когда он был ребенком, его семья переехала в город Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ), где мальчик увлекся спортом и начал заниматься боевыми единоборствами. К началу нулевых Ткаченко стал тренером местной детской секции карате и одновременно пошел в политику.

Он стал членом местной ячейки крупной политической партии, в которой отвечал за работу с детьми и подростками. Ткаченко много раз выступал на заседаниях местного партийного совета и даже стремился в депутаты — его в Нягани знали хорошо.

Известен тренер был и в местных правоохранительных органах — правда, как Андрюша Ткач, лидер местной ОПГ спортсменов, которая занималась рэкетом, нападениями на коммерсантов и мошенничеством. Он много раз попадал в поле зрения борцов с оргпреступностью как смотрящий за Няганью от вора в законе Юрия Тишенкова (Ганс), а позже — Владимира Зятькова (Зятек).

Как рассказывал в беседе с «Лентой.ру» бывший сотрудник МВД Сергей (имя изменено), ранее занимавшийся ворами в законе в подразделениях РУБОП, в нулевые имя Ткаченко часто звучало на закрытых совещаниях в милиции как пример активного стремления криминала проникнуть в легальную власть.

В оперативных материалах фигурировали криминальные и политические устремления Ткаченко. Причем тогда он пользовался покровительством как действительно авторитетных воров в законе, так и не менее уважаемых политиков из разных партийСергей, бывший сотрудник МВД

Случай Андрея Ткаченко весьма необычен тем, что ни разу не судимый, активно сотрудничавший с властью и не живший «по понятиям» тренер внезапно захотел стать вором в законе. В мае 2013 года он получил воровской титул — его «короновали» Зятек, Василий Христофоров (Вася Воскрес), Юрий Пичугин (Пичуга) и другие знаменитые воры.

Так Андрей Ткаченко получил кличку Ткач Няганьский. А в 2014 году, когда полицейские задержали смотрящего за Алтайским краем Мамуку Чкадуа (Мамука Гальский), на его место клан Аслана Усояна (Дед Хасан) поставил молодого и перспективного Ткача.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Мамука Гальский стал первым лидером уголовно-криминальной среды, которого привлекли к ответственности по части 4 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии»).

В тот период стали активно задерживать не только положенцев и смотрящих, но и тех, кто шел им на смену. То есть обезглавливали группировки. Поэтому на Алтай криминалу надо было ставить того, кого за прошлые грехи привлечь было бы сложно. Именно этим, скорее всего, и объясняется назначение молодого и не очень авторитетного вора в сложный регион Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Экономика общака

Получив назначение смотрящим за Алтайским краем, Ткач Няганьский не поехал туда — преступным миром региона он руководил из Москвы, где к тому времени обосновался. А полагавшуюся долю общака ему привозили наличными, чтобы не оставлять следов, по которым можно было бы доказать его финансовую заинтересованность в регионе.

Тем не менее Ткачу удалось в кратчайшие сроки получить контроль над алтайским криминалитетом, хотя это было непросто. Дело в том, что его, в отличие от Мамуки Гальского, в преступном мире никто не знал. Однако Ткач сумел поставить в регионе своих людей и делегировал им значительные полномочия, тем самым утвердив свою власть.

Ближайшим подручным Ткача стал Андрей Дедов, который ранее был смотрящим за Новоалтайском. По словам Юлии Богдановой, гособвинителя на процессе по делу Андрея Ткаченко, люди, назначенные по его указаниям, отвечали за сбор средств в общак, а также за передачу в места лишения свободы продуктов и запрещенных предметов. Интересно, что в общак шли 20 процентов доходов от всей преступной деятельности в Алтайском крае, которые делились пополам, — половина шла на личные нужды Ткача. А половину оставшейся суммы забирали себе назначенные им смотрящие и положенцы, оставляя на нужды рядовых бандитов лишь четверть добытого преступным путем.

Формально в состав организованного преступного сообщества (ОПС), которое, по версии следствия, возглавлял Ткач Няганьский, входили две самостоятельные группировки — Новоалтайская и Барнаульская. Они занимались вымогательством, угонами, мошенничеством и даже похищали металл из грузовых поездов на полном ходу.

Алтайский форсаж

Подручные Ткача Няганьского обчищали грузовые поезда по одной схеме — речь об этом шла в начале статьи. «За раз они похищали от 40 до 140 предметов, причем все похищенное сдавалось в металлолом — продавать его даже не пытались», — отмечает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Кроме того, участники ОПС обкладывали данью тех, кто не мог обращаться в полицию: нелегальных обнальщиков, торговцев наркотиками и сутенеров. А еще подручные Ткача Няганьского порой использовали нетривиальные схемы: так, однажды они узнали, что житель Барнаула Илья (имя изменено) по приговору суда должен выплатить крупный штраф за причинение тяжкого вреда здоровью. Тогда они приехали к его случайному знакомому и показали сайт службы судебных приставов, где фигурировал исполнительный лист в отношении оштрафованного на миллион рублей. Бандиты заявили знакомому Ильи, что по понятиям эти деньги якобы должен выплатить именно он.

Не давая Илье опомниться, его привезли к смотрящему за Барнаулом по фамилии Иванов. Тот, будучи посвященным в схему, объявил, что у гостя забирают автомобиль Toyota Camry и вернут его лишь тогда, когда он заплатит миллион рублей и штраф за беспокойство.

Toyota Camry потерпевшего участники группировки использовали два дня: съездили на стрелку, в Новоалтайск, поездили по городу и попали в ДТП, после чего бросили машину. К тому моменту хозяин автомобиля понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию Юлия Богданова, гособвинитель на процессе по делу Андрея Ткаченко

Преданный арестант

Из-за истории с Toyota Camry правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Оперативники узнали, что эту схему одобрил Ткач Няганьский, и объявили его в федеральный розыск. Начались задержания активных участников ОПС, самого Ткача задержали 22 июня 2017 года в Москве.

Его этапировали в Барнаул, где предъявили ему обвинение. Сначала дело буксовало — арестованные участники ОПС отказывались давать показания. Однако лидеры группировки допустили одну очень серьезную ошибку, безосновательно кинув одного из своих — давнего и активного участника ОПС Ивана Петрова (имя изменено).

Петров с молодости был строгим сторонником воровской идеи, всячески поддерживал понятия и сам жил по ним. Он честно стремился к статусу вора и даже набил на предплечьях воровские звезды. Когда его задержали, он надеялся, что участники ОПС его не забудут.

Но вышло иначе: Петрова не поддержали в СИЗО, а его гражданской жене, оставшейся на воле с маленьким ребенком, отказали в помощи. При этом арестант несколько раз просил о поддержке: ее обещали на словах, но на деле всякий раз обманывали. Тогда разочарованный Петров стал давать показания, а затем заключил сделку с правосудием.

На суде этот человек давал подробные и развернутые показания против всех участников ОПС, в деталях рассказывал о каждом. Именно благодаря ему удалось получить доказательства преступной деятельности всех осужденных и многих других лиц, уголовные дела в отношении которых еще расследуются в настоящее время Юлия Богданова, гособвинитель на процессе по делу Андрея Ткаченко

Как важного свидетеля Петрова взяли под госзащиту, но одна ошибка сотрудников СИЗО едва не стоила ему жизни. Во время транспортировки он оказался в одном помещении с другими подсудимыми по его делу, против которых давал показания.

Во время допроса на суде Петров рассказывал, что его спас синтепоновый жилет: когда ему пытались перерезать горло, нож разрезал воротник, но не достал до шеи. Однако этот инцидент не повлиял на решимость Петрова -- от своих показаний он не отказался и продолжил изобличать других подсудимых Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Позже сотрудники ФСИН утверждали, что ошибка при перевозке Петрова произошла из-за ряда совпадений. Но большинство участников процесса по делу ОПС Ткача Няганьского подозревали, что произошедшее было спланировано заранее. Как бы то ни было, за пережитое нападение Петров отсудил у государства полмиллиона рублей.

Обвиняемый полностью изобличил всех подельников: его показания были подтверждены и вещественными доказательствами, и другими свидетелями. Однако до конца суда он не дожил. По заключению судебных медиков, его не стало по естественным причинам.

Молчаливый вор

Первый суд над Ткачом Няганьским начался в сентябре 2018 года, но в конце судебного следствия, в июле 2021 года, дело отправили на доследование, точнее — на устранение ошибок. Причина была банальной: хищение металла из вагонов было задокументировано и тщательно расписано в обвинительном заключении.

Однако время совершения преступлений в нем указывалось местное (плюс четыре часа к московскому). Но в данных от железнодорожников время было указано московское, и по документам получалось, что металл похищали, когда поезд уже был в другом регионе страны.

Из-за этой досадной ошибки процесс пришлось начинать сначала. Что, кстати, не лучшим образом сказалось на авторитете следствия: нервная обстановка и затягивание процесса (он в общей сложности шел семь лет) заставили пятерых потерпевших отозвать свои гражданские иски.

Второй раз уголовное дело поступило в суд в марте 2022 года, уже с исправленными ошибками. Потерпевшими по нему признали двенадцать граждан и пять компаний, две из них — это иностранные покупатели металлопроката, который систематически похищали из вагонов.

Общая сумма ущерба от этих краж превысила три миллиона рублей

На суде Ткач Няганьский вел себя вызывающе — он демонстративно отказывался подчиняться председательствующему, на вопросы не отвечал и не подтверждал (но и не отрицал) своего статуса вора в законе. В итоге его несколько раз удаляли из зала суда, а от последнего слова он и вовсе отказался.

По статье о создании ОПС лицом, занимающим высшее положение в криминальной иерархии, Андрей Ткаченко был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Этот срок стал для него первым. Его подручные получили от 11 до 17 лет лишения свободы. Андрей Дедов, приближенный Ткача, объявлен в федеральный розыск.

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В настоящее время в отношении ОПС Ткача Няганьского расследуется сразу несколько уголовных дел, и нынешний приговор может быть для него отнюдь не последним, говорит бывший сотрудник МВД Сергей. Сейчас осуждены только два положенца (приближенных вора в законе), но в структуру группировки их входило больше, и улик против них много.