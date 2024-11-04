Зачем на свадьбе нужен свидетель: история традиции

Даже в наши дни свадьбу трудно представить без свидетелей, хотя нынешнее законодательство позволяет создать семью и без «дополнительных гостей». Но как зародился такой обычай и почему его многие молодожёны чтут и в XXI веке?

Это было давно

Корни традиции уходят в языческие верования. Близкие жениха и невесты боялись, что на них наложат порчу колдуны и ведьмы, а поэтому требовалась защита. Как раз такими защитниками и должны были стать парень и девушка из близкого окружения молодожёнов. На Руси свидетели всегда шли перед женихом и невестой, чтобы никто не перешёл дорожку брачующимся: ни чёрная кошка, ни злая ведьма.

Со временем функционал свидетелей расширился. Они превратились в главных помощников. Свидетели помогали с организацией торжества, советовали при выборе праздничных нарядов, принимали участие в конкурсах и играх тамады, отвечали за сохранность подарков, врученных виновникам празднества. Ещё одна задача – «разруливать» нештатные ситуации, которые из-за выпитого спиртного наверняка возникали.

Важная роль отводилась свидетелям и во время выкупа невесты. Дружка должен был расхвалить перед подругами жениха, а представительницы будущей жены – непременно найти в нём изъяны.

Свято место пусто не бывает

А вот в древности свидетелям могло потребоваться заменить жениха или невесту. В те времена браки заключались из соображений выгоды, поэтому особенно строптивая дамочка могла и сбежать прямо из-под венца. В таком случае её заменяла свидетельница. Не отменять же праздник из-за чьей-то глупости? Свидетель же должен был проявлять бдительность, и делать всё для того, чтобы невесту не украли. Это сегодня похищение – не более чем весёлая постановка, а несколько веков назад без этого обходилась редкая свадьба.

Приветствовалось и завязывание отношение между свидетелям. Не зря же их выбирали из числа неженатых и незамужних близких людей! Считалось, что если между свидетелем и свидетельницей вспыхнут чувства, то брак будет крепким и долгим.