Разбомбить 100 городов: план НАТО по нападению на СССР

После Второй мировой войны отношения между двумя сверхдержавами – СССР и США – накалились. Американцы чувствовали преимущество, так как советская сторона не располагала атомной бомбой (её разработка только велась). Этим планировали воспользоваться в Пентагоне, нанеся массированный бомбовый удар по 100 городам социалистического государства.

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Мечтая о нападении

На мировой арене США после войны мог противостоять только СССР, что хорошо осознавали в Вашингтоне. А 16 мая 1944 года Комитет начальников штабов (КНШ) даже признал это публично – был озвучен доклад, в котором Советский Союз фигурировал как второй полюс геополитического влияния на планете. 3 ноября 1945 года КНШ США приступило к рассмотрению другого доклада, который подготовили в Объединëнном разведывательном комитете. В первом параграфе документа отмечалось: «Отобрать приблизительно 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР».

План за планом

После Фултонской речи Уинстона Черчилля, произнесённой 5 марта 1946 года, стало понятно – в ближайшем будущем план может перестать быть просто текстом на бумаге. Но следовало поторопиться – американская разведка докладывала, что в СССР активно ведутся разработки атомного оружия.

В последующие несколько лет план нападения на идеологического противника стал чуть не самым популярным «жанром». Различные предложения в Пентагон поступали от самых разных структур.

Так, план «Пинчер» подготовили 2 марта 1946 года. За ним последовали «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк», а авторы разработанного в 1948 году плана «Чариотир» предлагали сбросить на Советский Союз аж 200 атомных бомб.

Но в одиночку США вступить в военный конфликт с СССР побаивались. Тогда американцы решили предварительно заручиться международной поддержкой, для чего 4 апреля 1949 года создали НАТО.

19 декабря 1949 года КНШ утвердил план «Дропшот». Согласно ему, 1 января 1957 года следовало подвергнуть бомбардировке 100 советских городов 300 атомными бомбами. В зоне риска оказались Мурманск, Таллин, Калининград, Севастополь, Одесса.

После поражения противника американские стратеги думали разделить советскую территорию на четыре макрорегиона: Западная СССР, Кавказ и Украина, Урал – Западная Сибирь – Туркестан и Восточная Сибирь – Забайкалье – Приморье. А в Москве, Ленинграде, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве и ещё 15-ти городах должны были размещаться на постоянной основе натовские дивизии.

Но осуществить задуманное в Пентагоне не успели. В конце августа 1949 года в СССР прошли успешные испытания атомной бомбы «РДС-1». После этого шансы на успешное воплощение планов значительно сократились и на другом континенте решили не рисковать своей безопасностью.