Найдены нетронутые захоронения времен Среднего царства, полные драгоценностей

Ученые Проекта по сохранению Южного Асасифа, египетско-американской миссии под эгидой Министерства туризма и древностей, обнаружили в некрополе Южный Асасиф в Луксоре почти нетронутую гробницу. Ее возраст составляет 4000 лет, она относится к периоду Среднего царства (1938 г. до н. э.-1630 г. до н. э.). Это первая гробница Среднего царства, найденная в этом районе.Археологи также обнаружили впечатляющую коллекцию погребальных даров, подчеркивающих богатство похороненных здесь людей. В гробнице 11 захоронений мужчин, женщин и детей, некоторые из которых до сих пор запечатаны. Женские содержат изящные украшения в отличном состоянии, амулеты (включая скарабеев, головы бегемотов, ястребов, амулеты Ба, глаза Уджат, Таурет и голову змеи и др.), пояса из сердолика, два медных зеркала с ручками из слоновой кости и браслеты из полудрагоценных камней.

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Большинство украшений было связано с женскими погребениями, один мужчина и дети были обнаружены без погребальных даров. Еще одно замечательное ожерелье было найдено на одном из погребенных мужчин — из 40 фаянсовых бусин и двух сердоликовых цилиндрических, обрамляющими амулет в виде головы бегемота. Многие из оригинальных деревянных гробов и льняных пелен были уничтожены древними наводнениями, но некоторые сохранились. Захоронения датируются началом XII династии (XX—XVIII вв. до н. э.). Гробница, вероятно, принадлежала семье и использовалась в течение нескольких поколений.