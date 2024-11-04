«Днепродзержинская революция»: из-за чего взбунтовались советские граждане

О беспорядках в Днепродзержинске, как и о других протестных акциях, в советской прессе не говорилось. Между тем этом городе на улицы вышли более тысячи человек, которые хотели добиться от властей справедливости, но их возмущение было жестоко подавлено.

Трое задержанных

25 июня 1972 года в Днепродзержинске отмечался День молодежи. Горожане гуляли по улицам, выпускники готовились к школьным балам. Во время праздников милицейские патрули особенно часто задерживали нетрезвых граждан – в те годы всех, находившихся в подпитии, отправляли в вытрезвители на спецавтомобиле. Не стал исключением и этот день.

Во многих источниках говорится, что два молодых милиционера – сержант Леонид Виноградов и младший сержант Юрий Колесник - задержали троих мужчин, которые гуляли на свадьбе и отправились в магазин за горячительным. Виктор Чукань, очевидец событий того дня, отсидевший за участие в беспорядках, даже называет место расположения магазина – возле Дворца строителей. Там якобы дежурили сотрудники медвытрезвителя.

В материалах служебного расследования, проведенного Днепропетровским областным УВД после трагедии, приводится иная информация. Там сказано, что спецавтомобиль должен был доставить в вытрезвитель трех человек, уже находившихся в разных отделениях милиции. Из горотдела забрали Петра Майоренко (54 года), из линейного отделения – Савелия Куропаткина (49 лет), а из Заводского РУВД – Валентина Ланина. Последнему, возможно грозило наказание более суровое, чем 15 суток, – он был задержан в нетрезвом виде при попытке угнать автомобиль. Заживо сгоревшие

Все трое оказались в кузове спецавтомобиля. С ними должен был ехать сержант, но после того как милиционеры решили остановиться и выпить воды, он пересел в кабину. Водитель нарушил инструкцию – по правилам в кузове не должно было быть ничего, а он оставил там канистру с бензином.

Когда машина двигалась по проспекту Ленина, в кузове произошло возгорание. Причины его остались неизвестными. В служебном расследовании упоминалось, что при посадке у Валентина Ланина в руках была зажигалка. Зампреду горисполкома Кузнецову докладывали, что один из задержанных разлил бензин, желая напугать милиционеров. Есть версия, что пары бензина вспыхнули из-за того, что кто-то хотел покурить.

Машина остановилась. Милиционеры выскочили и попытались открыть двери. Им помогали люди, оказавшиеся неподалеку. Таксисты ломали двери монтировками. Колесник успел вытащить из бокового отсека Петра Майоренко, который скончался в больнице на следующий день. Двое других задержанных погибли на месте.

Гнев толпы

Собравшиеся люди были шокированы произошедшим. О том, что произошло дальше, вновь пишут по-разному. Материалы служебного расследования свидетельствуют, что милиционеров разъяренная толпа едва не убила на месте, несмотря на то что они получили ожоги и всеми силами старались спасти людей. Очевидцы же, в числе которых был Чукань, говорят, что работники милиции сбежали с места происшествия сразу же и именно это возмутило горожан. Подобную версию доложили и зампреду Кузнецову.

Машину повалили и еще раз подожгли. Сохранились свидетельства о том, что прибывшую пожарную машину собравшиеся не допустили к горящему «воронку», срывая пожарные шланги.

Милицейское начальство не успело быстро отреагировать. Для того чтобы осмотреть машину, необходимо было найти дежурного сотрудника прокуратуры, что удалось сделать не сразу. Тем временем возмущение нарастало – на машину повесили обгоревшую одежду, подцепили к грузовику автоинспекции и повезли к площади Дзержинского.

Разгневанные горожане по пути избивали всех милиционеров в форме, которые им попадались. Люди хотели получить ответы на вопросы, кто виноват в произошедшем и как они будут наказаны. Никто не крушил магазинов, напротив, возле них выставлялись пикеты для предотвращения мародерства.

Некоторые пошли к Заводскому райотделу милиции. Из здания вышел дежурный офицер и выстрелил из табельного оружия. Он стрелял в дорожное покрытие, но звук выстрела остановил толпу. После этого милиционер сказал, что следующий выстрел будет на поражение. Люди не знали, что уже появился приказ «не стрелять», и отступили. Часть разошлась по домам, другие же направились к площади Дзержинского, куда уже ушла основная масса народа.

«Штурм» горисполкома

Прибыв к площади, люди начали закидывать здание исполкома Днепродзержинского горсовета камнями и палками. Зампред Кузнецов, приехавший на место беспорядков, рассказывал позднее, что среди протестующих было много пьяных. Некоторые врывались в здание, но не знали, что делать, и выбегали обратно.

Народ кричал «Позор!», свистел, поддерживал тех, кто бил окна. Позже одни говорили, что к собравшимся вышел председатель горисполкома Ктитарев, но с ним никто не пожелал разговаривать, а в лицо ему кто-то швырнул горящий окурок. Другие же вспоминали, что никто из властей на переговоры не вышел.

Слегка снизить накал событий удалось колонне металлургов под предводительством бывшего партизана Волобуева. Рабочие начали уговаривать протестующих разойтись и оттесняли их от здания исполкома. К ним собравшиеся относились хорошо, и некоторые вняли просьбам.

На горотдел!

Часть присутствовавших разошлась, другие остались скандировать «Позор!», а основная масса двинулась по направлению к зданию ГОВД. Но к этому времени из областного центра прибыл отряд Внутренних войск. Молодежь разобрала забор городской больницы, начала атаку здания: в толпе распространялись слухи, что там находятся несправедливо задержанные. Однако в здание милиции прорваться уже не получилось: против людей применили слезоточивый газ, их били солдатскими ремнями с пряжками.

Солдаты, прибывшие в город, ехали на грузовиках и стреляли по сторонам из автоматов. Выстрелы были холостыми, но от этого не менее страшными. Бунт был подавлен. Некоторых задержали сразу же.

Опознание и суд

Весь протест фотографировали работники КГБ. Эти фотографии во многом и стали главным свидетельством в деле. Главных активистов задержали в течение суток. Составлялись списки не явившихся на работу или имевших синяки и иные следы драки. Несколько десятков человек также оказались задержаны, но вскоре их отпустили.

30 августа состоялось заседание суда. Обвиняемых было девять. Все они получили сроки от 5 до 15 лет. Суд не принял во внимание ни наличие малолетних детей, ни инвалидность (у одного из обвиняемых не было правой руки), ни юный возраст некоторых из оказавшихся на скамье подсудимых.

Один из подсудимых, Вирко, получил семь лет в колонии усиленного режима за то, что выкрикивал угрозы, призывал толпу двигаться к зданиям на площади, скандировал «Позор!» У многих других состав преступления также не соответствовал полученному наказанию.

Нередко пишут о том, что милиционеры, которые везли трагически погибших людей, избежали наказания. Но это не так. Они были уволены, отданы под суд и получили по восемь лет лишения свободы. Понижены в должности были и те, кто занимал тогда руководящие посты.