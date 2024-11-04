За что индейский вождь наложил проклятие на американских президентов

Мировая история знала много легенд и былей о проклятиях королей и высшей знати. Интересно, что в истории США есть и президентское. Оно называется проклятием Текумсе по имени проклявшего американских президентов человека. Им был вождь племени индейцев шауни.

Это изначально многочисленное племя обитало на территориях современных американских штатов Кентукки, Огайо, Мэриленд, Западная Вергиния и Пенсильвания. После прихода белых поселенцев шауни были вытеснены на территорию Оклахомы, Миссури, Канзаса, Техаса. Этому индейскому племени приходилось много мигрировать и ранее из-за нападений ирокезов.

Сейчас потомки тех шауни проживают, в основном, в Оклахоме. Их численность точно подсчитать сложно, поскольку индейцы не только живут своими общинами, но и ассимилируются, часто заключают браки с белыми американцами. По разным подсчетам сейчас шауни в США от 6-ти до 14-ти тысяч. Проклятие Текумсе Легендарный вождь Текумсе пытался противостоять экспансии европейцев. Для этого он хотел объединить разные индейские племена в борьбе за свои исконные территории. Вместе с ним войну против белых вел его родной брат Тенскватава. Текумсе известен как человек беспримерной храбрости. Он принимал участие в Гражданской войне 1812-го. Воевал на стороне британцев против американцев. Текумсе был убит в рукопашной схватке в 1813 году, 5-го октября. Перед смертью он проклял «вождей» (президентов) белых захватчиков за нарушение договора. Проклятие заключалось в том, что каждый президент Америки вплоть до седьмого колена будет умирать еще до окончания срока своих президентских полномочий. Условием проклятия была установлена дата избрания на пост. Она должна была без остатка делиться на 20.

7 колен

1. В верованиях индейцев много значения уделялось цифрам и разным закономерностям. Необычно то, что проклятие Текумсе действительно сбылось. «Первым коленом» был Уильям Генри Гаррисон. Он не сразу стал президентом. Изначально исполнял полномочия губернатора, причем, был избран на этот пост в 1840 году (делится на 20 без остатка). Гаррисон согласно договору 1809 года (подписанному в Форт-Уэйне) фактически отобрал у коренного населения Америки более 12 тысяч кв. км его исконных земель. Через год после избрания губернатором он стал президентом, но усидел в этом кресле совсем не долго – всего месяц. С него и начало сбываться проклятие Текумсе.

2. Вторым коленом стал Авраам Линкольн. Его американцы выбрали на пост президента в несчастливый 1860-ый. Линкольну удалось быть переизбранным на второй срок (1864), но не удалось избежать проклятия индейского вождя. Он был убит выстрелом в голову в 1965-ом.

3. Третьим коленом был президент Джеймс Гарфилд. Его граждане избрали в такой же несчастливый 1880 год. Побыть президентом Гарфилду удалось чуть более года, после чего его настигла пуля. Ранение не было смертельным, но в распоряжении президента оказались неумелые врачи. В результате их варварского лечения (в рану Гарфилда буквально лезли грязными пальцами, чтобы достать пулю) президент скончался в горячке через 3 месяца.

4. Четвертым коленом был так же осужденный проклятием на смерть Уильям Мак-Кинли. В 1900-ом его переизбрали на второй срок, после чего проклятие индейского вождя начало действовать. В 1901-ом на него было совершено покушение. Пуля анархиста Леона Чолгоша застряла у президента в спине. Мужчину пытались спасти, но рана начала гноиться. Скончался Мак-Кинли от гангрены в ужасных муках. Это произошло через несколько недель после ранения.

5. Пятым коленом стал Уоррен Гардинг. Его избрали на высший пост в 1920-ом. Этот президент Америки умер при невыясненных обстоятельствах (вероятно, от сердечного приступа или инсульта) спустя 3 года после инаугурации.

6. Шестым и самым удачливым оказался Франклин Рузвельт. Его переизбирали президентом несколько раз. Один раз это произошло в «нехорошем» 1940 году. Несмотря на удачливость Рузвельт не избежал участи жертвы проклятия Текумсе. Он умер от апоплексического удара во время своего четвертого переизбрания на пост президента (1944).

7. Последним, седьмым коленом стал Джон Кеннеди, по стечению обстоятельств избранный на свой пост в 1960 году. История его убийства, произошедшего в 1963-ем, широко известна. После Кеннеди проклятие вождя шауни перестало действовать. Оно вершило свое черное дело более 1,5 веков. Согласно преданию, его силы хватало только на 7 колен.

Следующий президент - избранный в 1980 году Рональд Рейган. Через год после инаугурации он тоже был ранен, причем, очень тяжело. Пуля задела легкое. Но то ли проклятие перестало действовать, то ли медицина стала получше, а все же Рейгану удалось выжить. Последующие президенты США тоже частенько избегали смерти, хотя имели все шансы умереть. Так что проклятие Текумсе действовало и даже с соблюдением всех условностей.