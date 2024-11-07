Приметы и обычаи: что можно и нельзя делать 7 ноября

В четверг, 7 ноября, в народном календаре называют Дедовские плачи. В этот день нельзя лениться, а можно и нужно усердно трудиться и проводить время с семьей.

В старину 7 ноября люди вспоминали умерших, ходили на кладбище и приводили могилы в порядок. Вернувшись с погоста, люди накрывали большой стол. При этом сегодня советуют воздержаться от хлеба, иначе следующий год будет трудным.

Сегодня нельзя лгать, обманывать, лениться, много спать и бездельничать. Не стоит откладывать дела на потом, довести их до конца будет сложно. Лучше доделать всё, что было начато ранее.

Сегодня благоприятный день для того, чтобы закончить старые, домашние дела. Наводить порядок и заниматься ремонтом не возбраняется. Нужно уделить внимание своей семье, чтобы укрепить вашу родственную связь. Девушкам рекомендовано покаяться во всех грехах, так как зиму надо встречать с чистой душой. Еще в этот день наши предки помогали сиротам и нуждающимся.

В четверг стоит обратить внимание на погоду и поведение птиц. Если вы услышите громкое пение пернатых, значит скоро наступят морозы. Солнечная, ясная погода укажет на холодную и снежную зиму, а листва на деревьях — на долгие холода.