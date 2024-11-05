Как древние индейцы использовали звездный календарь для планирования сельхозработ

Продолжается изучение археологического памятника Тетелихтик в городе Тетелес-де-Авила-Кастильо в мексиканском штате Пуэбла. О новых открытиях сообщили в Национальном институте антропологии и истории (INAH).

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Доиспанское поселение Тетелихтик считается местом зарождения культуры тотонаков — индейского народа, проживающего на территории Мексики. Оно было открыто в 1939 году, а активные изыскания там начались с 2014-го, когда INAH выкупил часть священного участка.

«Наибольший расцвет Тетелихтика пришелся на период между 200 годом до н. э. и 100 годом н. э., но после окончательного формирования наступил упадок, длившийся более четырех столетий. Однако у нас есть свидетельства его восстановления в классическую эпоху, между 650 и 900 годами нашей эры, например, керамика макстлалоянского типа и колодец в одном из строений, выкопанный, должно быть, группой тотонаков в честь предков», — рассказали в Центре Пуэбло INAH.

В нынешнем полевом сезоне был удален растительный покров с северного и западного фасадов двух больших курганов пирамидальной формы, что позволило уточнить их назначение.

Первая пирамида высотой 4 метра, длиной 50 метров и шириной 27 метров, сохранившаяся гораздо лучше, была частью архитектурного комплекса, предназначенного для наблюдения за траекторией Солнца.

Вторая — квадратная со стороной 52 метра и высотой 12 метров — имеет серьезные повреждения. Ее расположение совпадает с появлением в феврале второй по яркости звезды на ночном небе, Канопуса, что указывает на начало мезоамериканского календаря.

По мнению археологов, Тетелихтик мог служить астрономической обсерваторией для составления расписания сельскохозяйственных работ.

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