Приметы и поверья на 6 ноября: что нельзя делать в день Арефы

6 ноября по народному календарю отмечают день Арефы. На Руси к этому времени начинались первые устойчивые заморозки, и крестьяне уже завершали все сельскохозяйственные работы, подготавливали жилье к зиме и проверяли запасы. Православные в этот день чтут икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

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На Руси в день Арефы девушки собирались прясть и рассказывать друг другу страшные истории. Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Это все длилось до окончания зимы.

6 ноября не рекомендуется заниматься чем-то новым, браться за тяжелую или сложную работу. Лучше посвятить время повседневным делам. Незамужним девушкам весьма нежелательно проводить время в одиночестве – после этого они точно не найдут себе жениха. Не стоит давать деньги в долг или занимать, чтобы не привлекать бедность в дом. Не следует жаловаться на холод и зиму, так как люди верили, что это привлечет еще более суровую погоду.

Этот день стоит посвятить уборке в доме, особенно в кладовых и хранилищах, чтобы подготовиться к зиме. Хозяйки могут сделать заготовки для зимы, например, засолить и замариновать овощи. А в конце дня стоит собраться с близкими за одним столом и поужинать вместе. Это поможет наладить атмосферу в доме.

Согласно приметам, если после долгого затишья подул ветер, то будет снегопад. Если на закате облака – тоже к снегопаду. Снег сулят и вороньи хороводы в небе. А если ворона каркает, то будет метель. Если у собаки шесть после линьки стала очень густой, то зима будет морозной. Если человек упал в этот день в яму – будет жить долго и счастливо.