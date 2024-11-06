Как на Руси появились балалайки, и почему их запрещала церковь

У каждого народа есть свои музыкальные инструменты. У японцев это сямисэн, у американцев — банджо, у шотландцев — волынка, у украинцев бандура, а у русских, конечно же, балалайка. За рубежом стоек стереотипный образ русского, в ушанке и с балалайкой. Действительно, этот трехструнный щипковый инструмент неотделим от России. Но были ли он изобретен нашими предками? Или его где-то позаимствовали?

Уникальность балалайки заключается не в ее форме или истории, а в звучании. Оно негромкое, звонкое, но при этом очень мелодичное. Несмотря на то, что у инструмента всего три струны, искусный музыкант может играть на балалайке достаточно сложные композиции. Зажимая пальцами струны на ладах, исполнитель извлекает звук как ударами, так и пощипыванием.

Балалайка настроена по-особому. Из двух нижних струн извлекают ноту «ми» первой октавы. А вот верхняя струна настроена на кварту выше и выдает ноту «ля». Со стороны кажется, что балалайка очень простой инструмент. Но это не так. Классический вариант состоит из 70 деталей!

В качестве основного материала для балалаек используют сосновую древесину. Длина обычно не превышает 60-70 см, хотя есть и большие инструменты. Не все балалайки треугольные — встречаются и круглые модели. Изготовление балалаек имеет свои тонкости и секреты, поэтому во все времена были знаменитые мастера, знающие себе и своей продукции цену.

Появление балалаек на Руси

Проследить историю балалайки от ее появления, увы, не получится. Это было слишком давно и сведений об изобретателях и первых моделях найти не удалось. Точно известно, что инструмент этот пришлый и насчет его появления у русских есть несколько версий.

Значительная часть экспертов склонна считать, что балалайки к нам пришли вместе с монголо-татарским нашествием с Востока. Еще одна гипотеза связана со средневековым арабским ученым и картографом Ахмадом ибн Фадналом. По легенде восточный гость исследовал Поволжье и ему повстречались русские купцы. Араб показал им свой любимый струнный инструмент, а потом даже подарил.

Так балалайка могла попасть к русским. Но у этой правдоподобной истории есть несколько серьезных минусов. Во-первых, в своих записях ибн Фандал рассказывал о встрече с викингами в Волжской Булгарии. Во-вторых, араб путешествовал в 10 веке, а первые сведения о балалайках относятся к 17 столетию. А в третьих — нет гарантии, что это не был какой-нибудь другой струнный инструмент.

Есть серьезные основания считать, что предком балалайки была домра. На них издавна играли во время своих представлений скоморохи. Но потом церковь запретила музыкальные номера. Дело в том, что самодеятельные артисты часто напивались в кабаках и исполняли крамольные песни, иногда про священнослужителей. В 17 столетии от «позорных песнопений» скоморохов начали «лечить» кнутом, а домры изымали и уничтожали.

© Первые балалайки унаследовали от домры круглый корпус

«Бесовский инструмент» домра был дорогим, сложным и громоздким. Поэтому артисты придумали упрощенный вариант, который было не особенно жалко. Тем более что музыка для развлечения честного народа была незамысловатой и небольшого трехструнного инструмента хватало с головой.

Откуда взялось название инструмента

Впервые слово «балалайка» появилось в летописях Московии в 17 веке. Позднее она часто упоминалась как в серьезных документах, так и в фольклоре. У балалайки общий корень с «балагурить» и «балаболить», то есть говорить быстро и без остановки. Нам кажется, что это идеально подходит народному русскому инструменту. Почти все мелодии для балалаек — это легкие, бренчащие развлекательные мелодии.

© Старинные балалайки лишь отдаленно напоминали современные

Популярна и тюркская версия происхождения слова. Некоторые лингвисты находят истоки «балалайки» в татарском языке. Там есть слово «бала», означающее ребенка. Может «балакать» и «балаболить» произошли оттуда и связаны с бессмысленной детской болтовней?

Сейчас трудно сказать, как и кто придумал слово «балалайка». Но уже в начале 18 века инструмент считался исконно русским, национальным. Балалайка была неизменной участницей всех свадеб, гуляний и застолий и никому не приходило даже в голову искать ее происхождение в других странах.

Опальная балалайка

В начале 19 столетия отношение к балалайке резко изменилось. Постепенно она начала терять престиж и уже к 1850-м годам стала считаться плебейским инструментом. Профессиональные музыканты говорили о балалаечниках свысока и утверждали, что «бренчать» на трех струнах может каждый. В высшем обществе к инструменту начали относиться с презрением и вскоре характерные мелодии можно было услышать только в крестьянских избах.

Бесспорно, арфы, кларнеты, рояли и даже гитары выглядели солиднее и предлагали более качественный звук. Балалайкам был закрыт путь в оркестры и вообще на большую сцену. Правда, изредка появились с гастролями ансамбли виртуозов-балалаечников. Но называли их не иначе как «музыкальными клоунами» и их выступления к искусству не относили.

Упадок русского струнного инструмента привел к тому, что даже в среде крестьян балалайка стала встречаться редко. Человека с ней сразу записывали в легкомысленные персоны. А почему бы и нет, ведь серьезный мужик должен работать, а не бренчать. Может быть, балалайка вообще исчезла, если бы не малочисленные, но талантливые энтузиасты.

Выход на академическую сцену

Русский композитор и виртуоз-балалаечник Василий Васильевич Андреев в 1880-х годах задался целью реабилитировать балалайку. Музыканту было всего 22, когда он начал «одевать балалайку во фрак» и на это дело Андреев потратил пять лет. В первую очередь, он разработал чертежи «классической» балалайки с отличным звуком.

© Василий Андреев — «отец» современной балалайки

В 1887 году мастер Франц Пасербский изготовил по чертежам Андреева первые хроматические балалайки. Это та самая, хорошо известная нам конструкция с треугольным корпусом и колковым механизмом. Были подобраны качественные жильные струны, с которыми инструмент зазвучал мягко. В этом же году был издан первый в России самоучитель игры на балалайке.

Сам Андреев собрал кружок балалаечников-аматоров. Вскоре он превратился в полноценный класс игры на народных музыкальных инструментах в Педагогическом музее. 20 марта 1888 года подопечных Василия Васильевича ждал первый громкий успех. Выступление в зале одного из петербургских обществ произвело настоящий фурор. В этот день родился Русский народный оркестр В. Андреева, прославившийся на весь мир. Его пригласили даже выступить на Парижской выставке!

© Рекламное объявление мастерской Ф. Пасербского

В СССР балалайка, наконец, ворвалась в мир академической музыки. Игре на русском народном инструменте начали учить в музыкальных школах и вузах, издательства стали выпускать учебно-методическую литературу. Для балалайки писали и пишут отдельные музыкальные произведения: сонаты, сюиты и концерты. Отметился инструмент и на эстрадной сцене.

Сейчас, в 21 веке, балалайка по-прежнему популярна. Виртуозы умудряются играть на ней даже классические произведения, написанные для фортепиано, виолончели и скрипки. К счастью, балалайка пережила все невзгоды и гонения, осталась с нами, развивается и завоевывает новых поклонников.