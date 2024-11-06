Почему за медальон с плесенью заплатили рекордную сумму

Образец плесени, полученный в ходе экспериментов по созданию пенициллина, продали на аукционе за рекордную сумму в 76 тысяч долларов. Она намного превысила ожидаемую стоимость в 50 тысяч.

Известно, что открытие Александра Флеминга, изменившее будущее медицины, произошло случайно. Он оставил в лаборатории несколько чашек Петри с бактериями стафилококка и отправился в отпуск. Вернувшись, он обнаружил, что в одной из них появилась плесень.

Присутствие плесени препятствовало размножению бактерий. Ученый установил, что плесень вырабатывает химическое вещество для самозащиты, и назвал его пенициллином. Его работа привела к созданию антибиотиков, которые спасли миллионы жизней.

Несколько медальонов с плесенью сохранились со времен ранних экспериментов Флеминга. Некоторые из них были проданы с молотка, сообщает IFL Science.

Ранее стало известно, что за рекордную сумму на аукционе продали скелет стегозавра с артритом. Покупатель заплатил за него почти 44,6 млн долларов.