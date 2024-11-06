Почему накануне Великой Отечественной в СССР были популярны немецкие имена

Порой модные тенденции с рациональной точки зрения объяснить крайне непросто – на то это и мода. Например, в 30-е годы ХХ века в Советском Союзе родители стремились своим детям дать немецкие имена. Интересный порыв... Так чем же он был обусловлен?

Ближе к Германии

После Великой Октябрьской революции молодые граждане советского государства мечтали о том, что коммунистическая идеология восторжествует и в других странах мира. Это вылилось в стремление подчеркнуть интернационализм, то есть готовность жить в обществе новой формации – без границ. Так Макары и Егоры начали называть своих детей Августами, Георгами, Мартами, Агатами.

Перекос в пользу именно Германии объяснить не трудно, ведь главные идеологи коммунизма – Карл Маркс и Фридрих Энгельс – были подданными этой страны.

Советских граждан даже не опустила с небес на землю победа 31 июля 1932 года на выборах в рейхстаг Национал-социалистической рабочей партии. Жители СССР продолжили мечтать о перенесении революции на немецкую землю, а немцев считать идеологически близким народом. Помимо имён, началось помешательство на германской культуре, а в школах в качестве иностранного языка стали изучать повально немецкий язык.

Кстати, некоторых строителей коммунизма впечатляли как раз великие немцы: Иоганн Вольфганг фон Гёте, Фридрих Шиллер, Генрих Гейне, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Герман Гессе, Томас Манн. Для родителей они были, безусловно, примерами для подражания.

Как корабль назовёшь…

Также в Советском Союзе существовало поверье, что имя влияет на дальнейшую судьбу ребёнка. Данное суеверие отлично сочеталось с помешательством на всём немецком. Граждане первого в мире социалистического государства вдруг вспомнили, что Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван Бетховен, Франц Шуберт, Вильгельм Рихард Вагнер, Георг Фридрих Гендель тоже были немцами. Так в стране появились Францы Ивановичи и Фридрихи Викторовичи, чьи мамы и папы надеялись на то, что их отпрыски вырастут такими же талантливыми и умными – как и их «покровители».

Но с началом Великой Отечественной войны мода на немецкие имена прошла, что очевидно…