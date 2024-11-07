Порнозвезда рассказала, как ее мужа едва не хватил удар на съемках фильма для взрослых

Популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, рассказала о том, как ее муж едва не получил инфаркт во время съемок. На эту тему звезда фильмов для взрослых высказалась в подкасте «Базинян ТВ», запись которого доступна на YouTube.

© Соцсети

Марченко отметила, что снималась в фильмах для взрослых только с мужем. По ее словам, в процессе работы они часто ссорились, из-за чего съемки могли приостанавливаться. «Самая такая жесть плохая была, когда он чуть не словил инфаркт, потому что мы снимали на жаре, была невероятная жара. Он в этом шлеме, ему просто стало плохо», — вспомнила порнозвезда.

Ранее Luxury Girl рассказала о влиянии работы на отношения. Она призналась, что раньше испытывала проблемы с партнером из-за съемок, но затем они смогли их решить.

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снималась в роликах для взрослых вместе со своим супругом. Видео с ее участием набирали миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года Марченко получила награду Pornhub Awards. На сегодняшний день Марченко завершила карьеру в порноиндустрии, сейчас она ведет активную деятельность на платформе Twitch и в других соцсетях.