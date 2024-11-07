Как появился первый советский мем «Ушац»

Сегодня интернет-мемы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Одни из них появляются и через пару месяцев оказываются забыты, другие остаются с нами годами. Ученые изучают феномен мемов и они вполне серьезно утверждают, что он оставит серьезный след в истории нашей культуры. Между тем многие признают, что мемы — явление не новое и появились они задолго до того, как первый пользователь вошел во всемирную сеть. Один из них стал «Ушац», с которым знакомы внимательные зрители старых советских фильмов.

© Кадр из мультфильма «Незнайка на Луне», 1997

В 40-х годах прошлого века молодой еврей Михаил Лазаревич Ушац успешно сдал вступительные экзамены в престижный Московский архитектурный институт. Это был честолюбивый, еще никому не известный юноша, которому суждено в будущем стать замечательным советским карикатуристом, одним из ведущих в легендарном сатирическом журнале «Крокодил», а также известным театральным художником и сценаристом.

© Михаил Лазаревич Ушац

Среди студентов первого курса МАрхИ Миша Ушац выделялся необычной привычкой — он подписывал свои вещи, личные и не совсем. Некоторое время на это никто не обращал внимания, но однажды, на кафедре рисунка, произошел смешной случай. Будущим архитекторам предстояло рисовать модель с натуры и дежурные расставили в просторной аудитории мольберты.

Конечно же, далеко не всем доставались места, откуда открывается наиболее выигрышный ракурс. Только расторопные студенты, которые пришли заранее, могли занять самые «топовые» места. Едва мольберты закончили расставлять, в аудиторию заглянул проходивший мимо Ушац. Он выбрал лучшее место и написал на нем свою фамилию.

Утром староста группы, пришедший на занятия первым, увидел надпись «Ушац» на мольберте, но не стал ее стирать. Проявив недюжинное чувство юмора, он написал на остальных мольбертах «Ушац… Ушац… Ушац». Неизвестно, как воспринял эту шутку сам Михаил, но студентам она очень понравилась, и они взяли ее на вооружение.

Фамилия Ушац начала появляться в самых неожиданных местах. Ее дописывали через запятую среди авторов на форзацах учебников в библиотеке, на партах и стульях в аудиториях и лабораториях, даже на унитазах в туалетах, в том числе и женских, появлялось, откуда ни возьмись, вездесущее «Ушац».

Очень скоро почти весь институтский инвентарь получил подпись, а потом мем «Ушац» вырвался за пределы института. Он начал появляться на архитектурных объектах, в том числе и исторических памятниках, а потом на заборах, в подъездах, в лифтах, на вокзалах. Более того — он пересек неприступную границу СССР и стал появляться за рубежом, там, где бывали редкие советские гости.

© Испания, Валенсия, мост Сантьяго Калатрава

Надпись «Ушац» видели на Эйфелевой башне в Париже, на ступенях Парфенона в Афинском акрополе, египетских пирамидах, на смотровой площадке телебашни в Торонто и во многих других местах мира.

Проник «Ушац» в литературу, в кинематограф и даже в мультипликацию. Обосновался мем и в профессиональном фольклоре архитекторов — присказка «Это просто УшацЪ какой-то» стала очень популярна как среди студентов, так и в кругу маститых профессионалов.

Есть «Ушац» в советских комедиях «Не горюй», «Мимино» и «Осенний марафон».

© «Афоня», СССР, Мосфильм, 1975 год

© «Не горюй», СССР, Мосфильм, Грузия-фильм, 1969 год

© Мультфильм «Незнайка на луне», Россия, FAF Entertainment, 1997. Надпись «Ушац жив!»

Сейчас мало кто знает, что означает эта надпись, но 30-40 лет назад она неизменно вызывала у людей улыбку.