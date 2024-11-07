Русская игра престолов: кто подставил князя Святополка, прозванного Окаянным

В 1015 году произошло убийство князей Бориса и Глеба, которые стали первыми в русской истории святыми мучениками. Братья не противились злу, хотя знали, что их ждет. Тем самым они стали примером христианского смирения. Древние летописи называют убийцей старшего брата — русского Каина князя Святополка, чье имя уже тысячу лет проклято. Однако анализ материалов и логика показывает, что его подставили.

© Я. Матейко «Свадьба Святополка и дочери Болеслава Храброго»

Триумф приемного сына

В июле 1015 года креститель Руси и Великий киевский князь Владимир умирает. От нескольких жен у него родилось 11 сыновей, семеро из которых, к моменту смерти отца были живы. Все они от его имени правили в разных городах Руси. Владимир был мудрым правителем, но не оставил распоряжения о том, кто займет киевский стол после него. Такая ситуация порождала конфликт.

Власть в столице взял один из старших братьев — Святополк, который не был Владимиру родным, а был племянником-пасынком и считался приемным. К моменту смерти князя Святополк сидел в киевской темнице, куда его посадил Владимир. Возможно, он готовил заговор по переходу Руси от византийского обряда к римскому.

© Василий Шереметев «Святополк Окаянный»

За решетку с ним попала его жена — дочь польского короля Болеслава Храброго и латинский епископ Рейнберн. К моменту смерти Владимира Святополк был ближе всех к трону и при поддержке местных бояр захватил власть.

Война братьев

Святополк мирно правил, чеканил монету и религию не менял. Вместе с тем начались события, которые стали одной из самых таинственных страниц древнерусской истории. Один за другим погибают три младших сына Владимира. В «Повести временных лет» написано, что Ростовский князь Борис убит в шатре по дороге в Киев, а следом погиб Глеб Муромский, которого зарезал повар.

© Убийство святого Бориса. Клеймы на Житийной иконе «Святые благоверные князья Борис и Глеб»

После такого расклада древлянский князь Святослав испугался за свою жизнь и сбежал, но убийцы настигли и его. Летопись однозначна: убийца — князь Святополк. Ярослав, который правил в далеком Новгороде, идет на братоубийцу войной. На 4 года окрестности Киева становятся полем боя. Ярослав приводит варягов, а Святополк — сначала печенегов, а потом польские дружины короля Болеслава.

© Убийство святого Глеба. Клеймы на Житийной иконе «Святые благоверные князья Борис и Глеб»

В конце концов Ярослав побеждает, а братоубийца сбегает на Запад, где умирает в пустыне «между ляхы и чахы». Святополка на Руси проклинают, а его имя становится запретным. Ярослав занимает киевский стол, собирает книги, при нем издается первый древнерусский свод законов «Русская правда», а дочерей князь выдает за европейских монархов. В XIX веке Ярославу дали прозвище «Мудрый».

Летописцы писали, что Борис и Глеб знали о замысле брата, но отказались сопротивляться, и Ярослав сделал их первыми русскими святыми мучениками.

Русская игра престолов

Борис и Глеб — младшие братья и по традиции древнерусского престолонаследия на власть претендовать не могли. Однако они — единственные из сыновей Владимира, кто родился христианами. Именно Бориса Владимир видел наследником, что не устраивало старших братьев — Святополка и Ярослава, которые еще при жизни отца начали борьбу.

За попытку переворота Владимир посадил Святополка в темницу. Неспокойно было и на севере. В Новгороде женатый на дочери могущественного шведского конунга Ярослав отказался выплачивать отцу годовую дань в 2 тысяч гривен и нанял отряды викингов. Владимир собирался покарать бунтаря, но умер до выхода войск.

Когда Святополк захватил Киев, Борис и Глеб как смиренные христиане отказались бороться за власть и сказали, что будут чтить нового князя, как и отца. В это время другие братья — Брячислав и Мстислав выступили против него. Получается, что убивать Бориса и Глеба Святополку было невыгодно: они союзники, которые признали его старшинство.

Историю пишет победитель

Историки Шахматов и Лихачев считают, что основная часть «Повести временных лет» написана в 1037 году, то есть еще при жизни Ярослава Мудрого. А как известно, историю пишут победители. Летопись тенденциозна и описывает Святополка кровожадной демонической фигурой, которая ради власти готова всех убивать.

Однако события прошлого фиксировали не только на Руси, но и в Скандинавии. В XIX веке историк и профессор филологии Осип Сенковский перевел на русский язык исландскую «Сагу об Эймунде». В ней рассказывалось, что дружину Эймунда и его побратима Рагнара нанял конунг (князь) Ярислейв (Ярослав) из Хольмгарда (Новгорода).

Когда отец Ярислейва умер, то он начал войну с братом. По приказу нанимателя Эймунд и его воины устроили засаду и убили противника. Описание покушения с засадой в княжеском шатре подозрительно похоже на обстоятельства смерти князя Бориса, описанные в «Повести временных лет».

В этом случае картина убийства следующая. Святополк занимает киевский стол, а основные конкуренты, братья Борис и Глеб, признают его власть. Ярослава Новгородского, который планировал борьбу за власть еще при жизни отца, такой расклад не устраивал. Он подсылает к братьям убийц, а вину перекладывает на «узурпатора». Подтверждает эту теорию и то, что братья, которые выступили против власти Святополка, уцелели.

Ярослав — киевский князь

Нужную Ярославу версию записали «ручные» летописцы. А чтобы никто не сомневался, в этой истории Глеба и Бориса канонизируют и назначают святыми-мучениками. Подтверждают теорию и последующие события. После смерти Святополка, Бориса, Глеба и древлянского князя Святослава война между братьями не заканчивается.

© Реконструкция внешности Ярослава Мудрого, выполненная антропологам Герасимовым по черепу князя

Уже киевский князь Ярослав посадил брата Судислава Псковского в тюрьму на всю жизнь. В тюрьме он просидел 23 года и вышел оттуда только после смерти Великого князя. Впоследствии Судислав ушел в монахи. Ярослав долго воевал с еще одним братом — Мстиславом Тмутараканским. Он погиб на охоте, после чего Ярослав стал единственным князем и объединил под своей рукой все земли Руси: от Балтийского до Черного морей.

Таким образом, Ярослав на самом деле был мудрым. Он провернул многоходовку и путем предательства, козней и военной силы устранил одного брата за другим. Интересно, что первый свод законов Ярослава «Русская правда» — практически прейскурант, где каждый проступок имел цену. За убийство боярина полагался штраф 80 гривен, за ремесленника — 12, а за холопа — 5.

Даже за выдернутый клок с бороды, что считалось наивысшим для мужчины позором, полагался штраф 12 гривен. При этом платить приходилось не потерпевшему, а государству в лице князя. Таким образом, Ярослав легализировал убийство при условии его финансовой компенсации.