Самые знаменитые мумии СССР: кого забальзамировали, кроме Ленина

Мумификация тела Владимира Ленина положила начало практике бальзамирования скончавшихся коммунистических (и не только) вождей в странах мира. Георгий Димитров, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, Клемент Готвальд, Эвита Перон – все они разделили посмертную участь вождя Октябрьской революции. Однако Ленин – не единственная мумия в отечественной истории. Чьи же тела были сохранены вопреки законам природы?

Пирогов

Знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов прославился как основатель военно-полевой хирургии. Он оперировал раненых в ходе Крымской войны и во время боевых действий в Болгарии 1877-1878 годов.

Учёный скончался 23 ноября 1881 года от рака. Его ученики и супруга – баронесса Александра фон Бистром – приняли решение о бальзамировании его тела для потомков. На сей счет было получено официальное разрешение от Святейшего Синода, в котором говорилось, что хирург был «примерным христианином», а его «светлый облик» будет вдохновлять продолжателей его дела.

Процедуру мумификации на четвёртый день после смерти хирурга провёл за 4 часа его коллега Давид Выводцев, ранее издавший книгу о бальзамировании. На тот момент это было единственное в России описание подобного рода. Выводцев, как рассказывается в статье, изданной музеем-усадьбой Пирогова в Виннице, предложил использовать для сохранения трупов смесь спирта, дистиллированной воды, глицерина и тимола. Именно этот антисептический состав был опробован на теле хирурга.

О его эффективности можно судить по тому факту, что более чем за 135 лет мумия не разрушилась и сохранила первоначальные черты, хотя на поддержание её внешнего вида было затрачено ничтожно мало по сравнению с телом Ленина. Больше полувека никакого ухода не было вообще.

Впервые гроб Пирогова вскрыли в 1940 году – выяснилось, что местами тело покрылось плесенью. Частично оно превратилось в жировоск. В 1945 году в течение 115 дней проводилось ребальзамирование, которое существенно замедлило распад тканей. Для мировой науки это был уникальный результат. Аналогичные работы велись в советское и постсоветское время еще несколько раз. В настоящее время тело Николая Пирогова могут видеть все желающие – оно находится в стеклянном саркофаге в церкви-некрополе на территории его фамильной усадьбы.

Котовский

Если тело хирурга Пирогова сохранили для потомков за его христианские добродетели, то Григорий Котовский был мумифицирован за прямо противоположные качества. Революционер-налётчик из Бессарабии, прославившийся ограблениями банков, Котовский сослужил верную службу большевикам во время Гражданской войны на Украине. В 1925 году красный командир был убит на собственной даче под Одессой.

Советские власти устроили ему почти такие же пышные похороны, как скончавшемуся годом ранее Ленину. Тело Котовского было решено поместить в мавзолей в городе Бирзула, впоследствии переименованном в Котовск.

Бальзамировал труп профессор Владимир Воробьев, ранее получивший подобный опыт во время мумификации вождя мирового пролетариата. Работы велись несколько дней.

Судьба мумии Котовского оказалась весьма печальной. 5 августа 1941 года в Котовск вошли немецкие и румынские оккупанты, а уже на следующий день они вытащили труп Котовского из саркофага и сбросили его в траншею, вырытую для захоронения расстрелянных евреев и коммунистов.

Части тела «бессарабского Робин Гуда» собрал в мешок один из местных жителей и хранил у себя до прихода Красной Армии. Мавзолей был восстановлен в 1965 году, правда, уже в уменьшенном масштабе. В 1990-е годы он был заперт, помещение регулярно заливала вода.

В настоящее время тело Котовского находится в плачевном состоянии. Блогер Денис Казанский опубликовал в 2016 году фотоснимки, свидетельствующие о том, что мумия представляет собой скелетированные останки. Вандалы разорили мавзолей и разбили окно гроба, поэтому открытые кости черепа лежат почти без всякой защиты.

Сталин

Как и мумия Котовского, тело Сталина, с 1961 года, когда оно было вынесено из мавзолея и перезахоронено, вероятно, уже подверглось сильному разложению.

Между тем, первоначальные условия для бальзамирования были достаточно благоприятными – к мумифицированию специалисты приступили почти сразу после смерти «отца народов». По словам очевидцев, удалось достичь впечатления, что всемогущий диктатор просто спит в гробу – внешне он, в отличие от Ленина, выглядел почти как живой.

Между тем, технология бальзамирования была вполне «ленинской» - перед мумификацией внутренние органы были извлечены и сожжены. Содержимое черепной коробки было передано в Институт мозга. По иронии судьбы, именно тело Сталина, которое могло быть сохранено лучше других отечественных мумий, пробыло на всеобщем обозрении крайне недолгое время – всего 8 лет.