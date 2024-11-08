Кубинец, который научил драться КГБ: кто такой Рауль Рисо

Бойцы «Альфы» и «Вымпела» – пример для подражания у многих. Поражает их стрессоустойчивость, решительность, а о физической подготовке и вовсе можно говорить часами. Они демонстрируют не только выносливость, но и готовность побеждать врага в рукопашных схватках. И всё благодаря «оперативному карате», которое легло в основу рукопашного боя КГБ. Его в Советский Союз «привёз» кубинский тренер Рауль Рисо.

В гостях

Всё началось с того, что в 1978 году генерал-полковник Владимир Пирожков, заместитель Юрия Андропова, находился с визитом на Кубе. Лидер островного государства Фидель Кастро пригласил гостя посмотреть на тренировку сотрудников местного МВД – бойцов спецназа «Чёрные Осы».

Пирожков от увиденного оказался под впечатлением и пришёл к неутешительному выводу – советские чекисты, всё ещё по старинке изучающие самбо, не устоят в реальной схватке с кубинцами. С его подачи «оперативным карате» заинтересовались на Лубянке.

Боевую систему, которая поразила советского военачальника, разработал офицер Доминго Родригес Окендо, более известный как Рауль Рисо. Он взял за основу «элитное» карате Дзёсинмон и прошёл обучение у каратиста Кобаяси Сэйки и у самого основателя стиля Хоши Икэды. Рисо также несколько лет прожил в Японии, где не только оттачивал мастерство, но и думал над тем, как адаптировать боевое искусство для практического применения.

На Кубе Рисо учил бить в особо уязвимые точки и применять в бою различные хитрости, позволяющие одолеть даже более сильного противника.

Бойцовский клуб

В конце 1978 году Рисо вместе со своим учеником Рамиро Чарино прибыл по приглашению в СССР. Во время трёхмесячных сборов на стадионе «Динамо» кубинцы обучили три группы инструкторов, которые, в свою очередь, передали «оперативное карате» сотням и тысячам сотрудников советских силовых структур.

При этом советские спецслужбы не просто слепо копировали кубинские наработки. Они разработали «прикладное карате» отечественного образца, хотя в основе лежала всё та же школа Дзёсинмон. Но в КГБ не забывали, кому именно они обязаны появлению нового стиля. На одном из выпускных экзаменов по рукопашному бою в числе приглашённых оказался брат кубинского лидера Рауль Кастро.

А Рауль Рисо повторно прибыл в Москву в 1988 году. На этот раз целью его визита стало обучение боевому искусства охранников президента Михаила Горбачёва из 9-го управления КГБ.

Неоднократно Рисо бывал в России и после распада СССР. Скончался он в 2011 году, но офицеры «Альфы», «Вымпела» и ГРУ продолжают бережно хранить и передавать уже своим ученикам навыки учителя-кубинца. Даже спустя десятилетия «оперативное карате» остаётся наиболее эффективным методом ведения боя.