Как мертвые тибетские монахи поставили науку в тупик

Все мы знаем, что разложение — естественный процесс, которого не избежать после смерти ни одному живому существу. Приостановить его можно при помощи холода, мумификации или… еще одного метода, используемого с глубокой древности тибетскими монахами. Тукдам — состояние, при котором тело умершего монаха не разлагается в течение 2-3 недель, не имеет объяснения с точки зрения науки.

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То, что тела некоторых монахов из тибетских монастырей не разлагаются длительное время после смерти, у их собратьев по обители не вызывает удивления. Они просто говорят, что эти люди не умерли, а погружены в глубокую медитацию, которая называется «тукдам».

Официальная наука опровергает медитативную природу этого явления, так медитирующий человек все-таки жив, а у монахов в тукдаме не обнаружено ни малейших следов мозговой активности. Они просто находятся в позах медитации, в которых их настигла смерть и игнорируют законы природы, отказываясь поддаваться разложению до трех недель.

Буддийские монахи утверждают, что в состоянии тукдама душа еще остается в теле и человек еще жив. Начинается переход в эту фазу с медитации «ясного света», во время которой разум монаха расширяется до тех пор, пока не растворится в универсальном сознании и не расстанется с телом. С этого момента и начинают проявляться первые признаки разложения.

Глава буддистов, Далай-лама, как страстный сторонник науки, уже двадцать лет ищет специалистов, способных найти объяснение этому явлению. Главный монах не находит ничего предосудительного в том, чтобы подвести под мистическое явление научную базу. По этому поводу он сказал такие слова:

«Буддизм и наука — это не конфликтующие взгляды на мир, а скорее разные подходы к одной и той же цели: поиску истины».

В настоящее время вопросом тукдама занимаются ученые из Центра здоровья мозга при Висконсинском университете в Мадисоне. Работы в рамках «Проекта „Тукдам“» возглавляет один из самых известных нейробиологов США Ричард Дэвидсон. Полученного в результате исследований материала хватило ученому на более чем сто статей, но от полной разгадки феномена от по-прежнему далек.

Дэвидсон впервые столкнулся с таким явлением как тукдам после смерти своего близкого друга и духовного наставника буддийского монаха Геше Лхундуб Сопа. Увидев тело покойного спустя пять дней после смерти, врач был поражен тем, что тот выглядел так, словно отошел в мир иной несколько минут назад.

Первый отчет «Проекта „Тукдам“» был опубликован в январе 2021 года. В нем ученые сообщили, что провели энцефалографические исследования головного мозга у 13 умерших монахов и не обнаружили ни малейшего следа мозговой активности. Ученых мужей волнует, почему разложение, следы которого начинают обычно проявляться спустя 4 минуты после смерти и становятся очевидными на следующий день, незаметны на телах тибетских монахов.

По мнению Далай-ламы отсутствие прогресса в исследовании вовсе не означает, что явления тукдам имеет сверхъестественную природу:

«То, что наука считает несуществующим, мы все должны принять как несуществующее, но если наука просто не может найти объяснения — это совершенно другое дело. В качестве примера можно привести сознание. И хотя о том, что оно есть у разумных существ, включая людей, известно уже много веков, мы все еще не знаем, что оно собой представляет и как функционирует».

Отсутствие следов тления — это не единственная загадка, предложенная мертвыми буддийскими монахами науке. Монах Луанг Пхо Пиан из Таиланда не только не разложился за два месяца, но еще и улыбнулся после смерти, поставив в тупик и ученых и собратьев.