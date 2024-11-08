Расшифровка ДНК развенчала красивую легенду о жертвах извержения в Помпеях

Расшифрованы ДНК из останков жителей Помпей, погибших в результате катастрофического извержения Везувия в 79 году. Статья с результатами исследования опубликована в Current Biology.

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Оно позволило выяснить подробности о поле, происхождении и семейных связях пяти жертв катаклизма — и опровергло устоявшиеся представления, базировавшиеся на ошибочных или недостаточных данных.

К примеру, развенчана красивая легенда о матери, погибшей с ребенком на руках. Анализ ДНК показал, что скелет принадлежал мужчине, не имевшем родственной связи с ребенком. Женским его считали из-за замысловатого золотого браслета на руке.

С начала раскопок руин Помпеи в 1700-х годах было сделано более 100 слепков тел жертв путем заливки жидкого гипса в пустоты, оставшиеся после разрушения мягких тканей. Во многих из этих слепков хорошо сохранились фрагменты костей.

По ним ученые сумели частично или полностью восстановить геном пятерых погибших. Все они были мужчинами — потомками иммигрантов из восточного Средиземноморья.

Установлены также подробности их отношений друг с другом. Например, останки человека с браслетом, державшего ребенка на руках, были найдены вместе с двумя другими. До сих пор считалось, что они принадлежат к одной семье, но анализ ДНК не выявил родства между ними.

Другая интерпретация, оспариваемая новыми данными, касается двух обнявшихся людей. Считалось, что это либо сестры, либо мать и дочь, но генетический анализ показал, что по крайней мере один из них был мужчиной.