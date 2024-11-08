Почему известный боец-скандалист оказался на пороге тюрьмы

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Конор Макгрегор уже давно известен своим поведением на публике – это человек, который зачастую провоцирует и оскорбляет людей, несмотря на свои высокие спортивные достижения. Уже не раз говорилось, что алкоголь отчасти погубил славную карьеру ирландца, несмотря на то что он является одним из лучших бойцов в своём весе, однако этому никогда не придавалось значения. Были у Коннора и выходки, после которых он оказывался в полицейском участки, были у него и другие поводы для того, чтобы оказаться там, но надолго он там не задерживался. Правда, в новой ситуации ему вряд ли удастся уйти сухим из воды.

© Конор Макгрегор // Соцсети

В середине октября стало известно, что женщина, чьё имя не называется, подала иск на Макгрегора, а дело должно дойти до суда присяжных в Дублине. При этом подробностей, за исключением слова «нападение», не называлось.

5 ноября 2024 года суд состоялся, и в нём рассматривалось дело о сексуальном насилии, в котором и обвинили бойца. Если верить словам потерпевшей, в 2018 году Макгрегор с товарищем подвергли её сексуальному насилию. При этом есть информация, что в тот вечер у Конора с собой были наркотические вещества.

По словам женщины, по приезде домой к приятелю Конора ирландец стал приставать к ней, а когда она не ответила взаимностью, он применил физическую силу и провёл ей удушающий захват. Также на теле девушки были обнаружены ушибы, ссадины и кровавая царапина на груди.

По итогам первого заседания известно, что потерпевшая сторона требует с Макгрегора компенсации, в то время как его юристы говорят о вымогательстве и мошенничестве со стороны женщины. Однако кто прав, а кто нет, решаться будет в течение двух недель, когда и состоится следующее слушание.

К сожалению, в последнее время известные спортсмены зачастую пользуются своим положением и думают, что их связи им помогут, однако, когда дело касается насилия, далеко не всегда спортсменам удаётся отделаться испугом. И даже если не всегда их сажают за содеянное за решётку, репутационный ущерб они терпят в любом случае – а это важно для каждого известного человека, причём не только с точки зрения работы, но и с точки зрения спонсорских отношений. И, как мы знаем, обычно спонсоры приносят куда большую прибыль, нежели зарплата спортсмена.