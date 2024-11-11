«Зал короля Артура» оказался на 4000 лет старше, чем считалось ранее

Загадочное сооружение из камня и дерна в урочище Бодмин-Мур в Англии оказалось на 4000 лет старше, установили археологи.

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Считалось, что сооружение, известное как Зал короля Артура, устроено в раннем средневековье для загона скота. Последние раскопки датируют его средним неолитом — 5000-5500 лет назад.

Открытие опровергает представления о первоначальном предназначении объекта, а каким оно было на самом деле — остается загадкой, потому что ни в Британии, ни за ее пределами ничего подобного настолько же древнего нет.

«Нет ничего, построенного в то время или позже в доисторические времена, что представляло бы собой прямоугольный земляной и каменный вал с установкой каменных блоков вокруг внутренней части. Никаких параллелей», — заявил археолог Джеймс Госсип.

Так называемый «зал», расположенный на западной стороне Бодмин-Мур недалеко от Хелстоуна в Корнуолле, представляет собой окруженное валами сооружение размером 49 на 21 метр, выложенное изнутри 56 вертикально стоящими камнями высотой до 1,8 метра.

Методом оптически стимулируемого люминесцентного датирования (ОСЛ) установлено, что внутренняя часть выкопана примерно в 3000 году до н. э.

Доисторические бриты помогли ученым, сохранив под валами образцы рыхлого гранита, которые были использованы для ОСЛ.

Кроме того, подтвердилось то, что и так было очевидным: памятник не имеет никакого отношения к королю Артуру — если тот вообще существовал.

«Средние века были периодом, когда имя Артура начали приписывать разного рода необычным местам, которые местное население в то время, вероятно, не понимало. Это говорит о том, что его первоначальная функция к тому времени была утрачена, но люди приписывали его королю Артуру, потому он ассоциировался с чем-то мифическим и могущественным», — объяснил Госсип.

Средний неолит, который предшествовал каменным кругам бронзового века, был временем, когда люди впервые начали селиться на одном месте и строить ограждения, часто на высоких вершинах, добавил он.