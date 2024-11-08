Что появилось раньше: цветное зрение или сами цвета

Цветное зрение в животном мире выполняет как минимум две важные функции. С помощью яркой окраски птицы и звери привлекают внимание противоположного пола (сексуальные цветовые сигналы). Кроме того, броские цвета ядовитых змей или лягушек служат сигналом опасности, чтобы отпугивать хищников (предупреждающие цветовые сигналы).

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Логично предположить, что сначала мир стал красочным, а в ответ появилась способность различать широкую гамму цветов и оттенков. Однако ученые из Аризонского университета утверждают обратное.

Они провели исследование эволюционной хронологии цветного зрения у животных и различных функций сигнальных цветов у животных и растений. Оно опубликовано в журнале Biological Reviews.

На основе статистического анализа установлено, что цветное зрение развилось у животных более чем за 100 миллионов лет до появления красочных фруктов и цветов.

Животные научились различать цвета около 500 миллионов лет назад, тогда как фрукты стали разноцветными около 350 миллионов лет назад, а яркие цветы появились около 200 миллионов лет назад, уточнил профессор экологии и эволюционной биологии Джон Винс.

Позже цветное зрение обрело утилитарные функции: около 150 миллионов лет назад возникли предупреждающие цветовые сигналы, около 100 миллионов лет назад — сексуальные.

«За последние 100 миллионов лет произошел резкий рост как предупреждающих, так и сексуальных цветовых сигналов», — добавил Винс.

Точная причина этого неизвестна, хотя ученым удалось выявить три основные группы, больше всего затронутые этим эволюционным взрывом: лучеперые рыбы, птицы и ящерицы.

Предупреждающие сигналы появились раньше и в пять раз более распространены, потому что красочному животному не нужно цветное зрение (да и вообще никакого не нужно), чтобы отпугивать других, полагают ученые.

Обмен же сексуальными цветовыми сигналами требует, чтобы и самец, и самка их различали, поэтому он встречается только у двух групп животных: позвоночных, к которым относятся рыбы, амфибии, млекопитающие, птицы и рептилии, и членистоногих, таких как насекомые и пауки.