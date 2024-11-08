Что появилось раньше: цветное зрение или сами цвета

Цветное зрение развилось на 100 миллионов лет раньше появления красочных фруктов и цветов
Цветное зрение в животном мире выполняет как минимум две важные функции. С помощью яркой окраски птицы и звери привлекают внимание противоположного пола (сексуальные цветовые сигналы). Кроме того, броские цвета ядовитых змей или лягушек служат сигналом опасности, чтобы отпугивать хищников (предупреждающие цветовые сигналы).
Логично предположить, что сначала мир стал красочным, а в ответ появилась способность различать широкую гамму цветов и оттенков. Однако ученые из Аризонского университета утверждают обратное.
Они провели исследование эволюционной хронологии цветного зрения у животных и различных функций сигнальных цветов у животных и растений. Оно опубликовано в журнале Biological Reviews.
На основе статистического анализа установлено, что цветное зрение развилось у животных более чем за 100 миллионов лет до появления красочных фруктов и цветов.
Животные научились различать цвета около 500 миллионов лет назад, тогда как фрукты стали разноцветными около 350 миллионов лет назад, а яркие цветы появились около 200 миллионов лет назад, уточнил профессор экологии и эволюционной биологии Джон Винс.
Позже цветное зрение обрело утилитарные функции: около 150 миллионов лет назад возникли предупреждающие цветовые сигналы, около 100 миллионов лет назад — сексуальные.
«За последние 100 миллионов лет произошел резкий рост как предупреждающих, так и сексуальных цветовых сигналов», — добавил Винс.
Точная причина этого неизвестна, хотя ученым удалось выявить три основные группы, больше всего затронутые этим эволюционным взрывом: лучеперые рыбы, птицы и ящерицы.
Предупреждающие сигналы появились раньше и в пять раз более распространены, потому что красочному животному не нужно цветное зрение (да и вообще никакого не нужно), чтобы отпугивать других, полагают ученые.
Обмен же сексуальными цветовыми сигналами требует, чтобы и самец, и самка их различали, поэтому он встречается только у двух групп животных: позвоночных, к которым относятся рыбы, амфибии, млекопитающие, птицы и рептилии, и членистоногих, таких как насекомые и пауки.
«В будущем было бы еще интереснее выяснить, что порождает способность животных видеть определенные цвета — например красный или синий», — поделился соавтор работы Закари Эмбертс.