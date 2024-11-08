Почему буддисты обожествляли русских императриц

© Луи Каравак «Императрица Елизавета Петровна»

Жившие на территории Российской империи буддисты считали императриц Елизавету и Екатерину II воплощением богини Белой Тары. Они верили в это несмотря на то, что эти женщины жили примерно в одно время и Екатерина была лишь на 20 лет моложе Елизаветы. Почему, несмотря на то, что «шальные императрицы» не отличались особой праведностью, их так почитали?

Белая Тара и два народа

Буддисты верят, что Тара — одна из восьми бодхисаттв. В этой религии так называют души, достигшие просветления, но отказавшиеся от нирваны, чтобы нести людям спасение от сансары. Реинкарнацией одной души может быть несколько человек, поэтому то, что Тару олицетворяют сразу две женщины — вполне нормально.

© Белая Тара

Согласно древним буддийским текстам, рождение Тары состоялось, когда бодхисаттва Авалокитешвара стал оплакивать страдания земных существ. На месте падения его слезы вырос прекрасный лотос, из бутона которого вышла богиня. Она стала сопровождать Авалокитешвару в его странствиях и во всем ему помогать.

Буддисты изображают Белую Тару как женщину с очень бледной кожей и семью глазами. Кроме обычных двух, богиня имеет еще один глаз на лбу и по одному на каждой руке и ноге. В левой руке она держит лотос, символизирующий основные ценности буддизма. Эта богиня отвечает за исцеление, а кроме этого, дарует людям удачу.

В 18 столетии в Российской империи проживали два народа, исповедовавших буддизм. Буряты, с которыми русские первопроходцы столкнулись в 17 веке в районе озера Байкал, и калмыки, присягнувшие на верность царю в 1655 году. При этом калмыки не были абсолютно лояльны к русским. Калмыцкое ханство до самого своего упразднения в 1803 году периодически воевало с Россией.

Почему буддисты полюбили императриц

Одна из версий гласит, что Белой Тарой императрицу Елизавету Петровну буддисты признали в знак благодарности. В 1741 году она объявила буддизм одной из официальных государственных религий. Этот жест сразу возвысил правительницу в глазах ее подданных, живущих на самых окраинах империи.

На аудиенцию в Санкт-Петербург прибыл хамбо-лама Дамба-Доржо Заяев. Он был первым официальным ламой Бурятии с ученой степенью, получившим духовное образование в Тибете. По его инициативе начали проводить хуралы-молебны в честь Елизаветы, как «перерождению буддийской богини Сагаан Дара Эхе».

Тот же лама Заяев встречался и с Екатериной II. В 1764 году он упал императрице в ноги и его пришлось поднимать придворным. Женщине понравилось такое почитание и глава бурятских буддистов получил особый подарок. Царица сделала его главой буддистов Восточной Сибири, а также подарила свой портрет. Это был один из первых жестов признания монархом бурятского народа и проявлением уважения к его вере.

Версия оппонентов

Но далеко не все верят в эту версию обожествления императриц. Доктор исторических наук тибетолог Александр Андреев уверен, что это всего лишь миф. По его мнению, «сказку» придумал относительно недавно, в начале 20 века, лама Агван Доржиев. Он преследовал особые цели. Признав Россию «Северной Шамбалой», лама хотел, чтобы империя взяла под свою опеку Тибет. Этот край до революции 1911 года был китайской провинцией Цин, а после стал независимым.

Андреев пишет, что в архивах нет документов, утверждающих признание императрицами буддизма. Зато императорский указ часто упоминается в трудах бурятских исследователей. В 1991 году в Сибири даже отпраздновали 250-летие признания буддизма в России. Тибетолог Андреев смог найти лишь распорядительный указ местных властей Восточной Сибири. В нем от лица монарха легитимизируется буддийское духовенство, с правом быть подданными императрицы.

На самом же деле отношения между буддистами и властью были всегда сложными. Иначе и не могло быть, ведь в царской России единственной официальной религией всегда было православие. Вполне возможно, что показное дружелюбие к ламам было использовано властью в определенных целях. Кроме буддизма среди бурят был распространен шаманизм, который, как языческая вера, был менее приемлем для православия.

Россия активно обращала бурят в христианство, направляя в Восточную Сибирь толпы миссионеров. Одно время каждый новокрещеный представитель этого народа даже получал денежный подарок. При императоре Александре I в Восточной Сибири начали появляться и английские миссионеры. Они активно проповедовали и даже распространяли Библии, переведенные на местные языки.

Интересно, что на императрицах обожествление представителей власти не прекратилось. В 2009 году буряты снова взялись за старое. В этот раз они признали Белой Тарой… Дмитрия Медведева. О реакции политика на это событие ничего не известно. Есть лишь информация, что он отказался принимать участие в специальной буддийской церемонии.