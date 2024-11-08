Какое проклятие лежит на роду Романовых после Смуты

Смутное время сыграло большую роль в становлении российской государственности. В этом уверены сторонники как официальной истории, так и альтернативной, которые объясняют последующие злоключения Романовых родовым проклятием. Якобы его наложила Марина Мнишек.

Любовь зла

Марина была дочерью сандомирского воеводы Ежи Мнишека. Она появилась на свет в 1588 году в родовом замке своего отца. В 1604 году в имении Ежи Мнишека объявился некто, именовавший себя спасшимся царевичем Дмитрием, сыном русского царя Иоанна. Это событие кардинальным образом изменило жизненный путь 16-летней девушки.

Незваный гость влюбился в Марину, которая взаимностью ему изначально не ответила. Изменить отношение к пришельцу помогли католические монахи, которые надеялись с помощью данного союза «окатоличить» Россию. Воевода также выдвинул ряд условий. В обмен на помощь и руку дочери, «царевич Дмитрий» должен был сделать Марину русской царицей, в вотчину передать ей города Новгород и Псков, и сохранить право исповедовать католичество.

Венчание и коронация Мнишек состоялись в Москве 3 мая 1606 года. Но жизнь, полная царских утех, продлилась всего пару недель. 17 мая вспыхнул мятеж, стрельцы и взбунтовавшиеся против иноземцев москвичи ворвались во дворец, устроили резню. Лжедмитрий был убит, а Марина чудом спаслась. Некоторое время экс-царица провела в ссылке в Ярославле, после чего ей пришлось стать супругой очередного самозванца – Лжедмитрия II, выдававшего себя за будто бы вторично спасшегося царевича, сына Ивана Грозного.

Страшная месть

Участь Лжедмитрия II также трудно назвать завидной. Вскоре его убили, а Марине пришлось менять покровителей, чтобы сохранить жизнь. В 1611 году у неё родился сын Иван, которого она пыталась провозгласить наследником русского престола. Впрочем, в этом несостоявшаяся царица не преуспела.

Мнишек схватили и доставили в Москву в 1614 году. К этому времени народ избрал претендентом на царство юного Мишу Романова. И тут неожиданно появляется конкурент – Иван, сын Марины и какого-то проходимца.

Чтобы не возникало потом новых «царевичей Иоаннов» было решено избавиться от маленького Ивана прилюдно. Палач выхватил спящего ребёнка из рук матери и повесил на глазах у толпы горожан.

Мнишек же позже то ли задушили, то ли утопили (по другой версии она скончалась в заточении в одной из башен Коломенского кремля). Но Марина так и не смогла простить палачам убийства своего сына. Она прокляла весь род Романовых, пообещав, что ни один из мужчин династии не умрёт своей смертью. И действительно, почти представители царского рода умирали или от странных болезней, или были убиты. Ужасна судьба и последних Романовых, которых расстреляли в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.