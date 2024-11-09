«Русские не сдаются»: кто на самом деле придумал эту фразу
Многим известно, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны адыгский поэт Хусейн Андрухаев.
Он прикрывал отход товарищей в боях на Украине и ответил так немцам, которые кричали ему:
«Рус, сдавайся!»
Советская пропаганда подхватила фразу и растиражировала. Но если вдуматься, становится ясно: чтобы в миг наивысшей доблести адыг сказал эти слова, они уже должны были проникнуть к нему в душу. А значит, их говорили задолго до подвига Андрухаева.
Первая мировая
Если углубиться в историю, окажется, что в Европе эта фраза прогремела во время Первой Мировой при защите крепости Осовец в 1914 году. Крепость стояла шесть месяцев. Немцы выпустили по ней не менее четырехсот тысяч снарядов, а под конец устроили газовую атаку. Но даже это не дало результатов.
Погибая, русские поднялись в последнюю штыковую атаку и обратили немцев в бегство. Еще в начале осады немцы предлагали русским деньги – полмиллиона имперских марок, но ответ был классическим:
«Русские не сдаются!»
Одни пишут, что так ответил комендант Осовца генерал-майор Николай Бржозовский, другие — что это сказал старший адъютант штаба крепости Михаил Свечников.
Русско-Турецкая война
Копнем глубже. Во время Русско-Турецкой войны 1877–1878 года произошла осада крепости Баязет, в которой русский гарнизон в полторы тысячи солдат и офицеров противостоял превосходящим силам турок. Крепость держалась 23 дня. Она простреливалась со всех сторон, солдат мучили жажда и голод. Раненым выдавали по ложке воды в день. Турки восемь раз предлагали сдаться. Ответ майора Штоквича был таким:
«Русские живыми не сдаются! По переговорщикам прикажу стрелять!»
Наконец, осада была снята русскими войсками.
Но и майор Штоквич не был автором этих слов.
Русско-шведская война
В конце 17-го века жил потомственный военный, генерал от инфантерии граф Василий Иванович Левашов, который во время Русско-шведской войны был комендантом города Фридрихсгама. В 1788 году город был осажден шведским флотом. Густав III предложил коменданту сдаться, и граф Левашов ответил знаменитым «Русские не сдаются!». Вскоре осада была снята.
Если обратиться к более древним литературным источникам, то обнаружим, что в «Слове о полку Игореве» князь Игорь перед битвою обращается к воинам со словами:
«Братие и дружина! Лучше изрубленным быть, чем полоненными быть» (Братіе и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти).
Дело происходит в мае 1185 года. То есть уже тогда эти слова были в обиходе.
«Повесть временных лет», написанная монахом Нестором, знакомит читателя с событиями X века. Сын Великой княгини Ольги князь Святослав Игоревич (945–972 гг.) всю жизнь провел в походах. Его мать была христианкой, а князь оставался язычником.
Принимать новую веру отказывался, опасаясь насмешек. В юности Святославу пришлось мстить за отца, и это отразилось на характере князя. Летопись описывает его как неприхотливого, сильного и выносливого воина. Он покорял болгар, разбил хазар, воевал с византийцами. Историк Карамзин называл его «русским Македонским». За годы правления князя государство выросло и раскинулось от Волги до Балкан, от Черноморья до Кавказа. Это он честно предупреждал врагов «Иду на вы», и с тех пор эта фраза навсегда осталась в русском языке. Именно он первый сказал фразу «Русские не сдаются!», правда, звучала она несколько по другому.
Греческие и древнерусские источники пишут о событии по разному, но общую картину сложить можно. По договоренности с византийским императором Иоанном Цимисхием князь Святослав с греками воевал против болгар. Разбив противника, завладев городами и богатствами, он воодушевился и, стоя у города Аркадиополя, потребовал у греков двойную мзду. Это не понравилось грекам, и они выставили против князя 100 000 воинов.
Понимая, что ему не выстоять, князь, обращаясь к дружине, промолвил те самые слова, которые прошли через века, воодушевляя потомков на сечу:
«Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет».
После чего разбил греков и пошел на Константинополь, который находился в 120 километрах. «Ромеи» предпочли не связываться с варваром и откупились. Князь решил вернуться в Киев, собрать побольше воинов. По дороге домой он погиб в засаде печенегов.
Что заставляло русских князей так говорить и так поступать? Некоторые считают, что язычество. Якобы, как и варяги, они верили, что смерть на поле боя означает загробную жизнь в Валгалле.
Однако сын Святослава, князь Владимир, стал православным и крестил Русь, и трусом тоже не был. Через двести лет после слов Святослава, в «Повести о разорении Рязани Батыем» князь Юрий Ингваревич тоже говорит дружине:
«Лучше нам смертью славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть».
А монголы вспоминают воинов Евпатия Коловрата словами:
«Ни один из них не съедет живым с побоища».
По-видимому, дело тут не в язычестве, а в том удивительном стержне, который присутствует в русских людях. Для русских лишиться чести или стать предателем страшнее самой лютой смерти. Поэтому рождаются такие фразы и сопутствуют русскому народу на протяжении всей истории.