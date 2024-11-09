Похищение невесты: в чем суть самой известной традиции горцев Кавказа

В известном фильме «Кавказская пленница» похитители невесты оказались на скамье подсудимых. На современном Кавказе суда не бывает практически никогда, а вот похищения девушек встречаются все чаще. Несколько лет назад в Чечне был введен штраф для похитителей – миллион рублей. Но желающих украсть приглянувшуюся девушку и жениться на ней это не останавливает.

Обычай похищения невесты древний. Он практиковался многими народами. В некоторых культурах его следы сохраняются до сих пор. Сейчас на Кавказе эта практика существует в трех основных вариантах.

Если девушку крадут ради шутки, при этом и родители молодых в курсе происходящего, и сами они осознают шутливость, то это - дань традиции. Иногда похищение совершается по сговору парня и девушки. В третьем же случае девушку действительно похищают помимо ее воли, при этом ее родственники могут быть также настроены против брака.

Нередко кражу девушки оправдывают мусульманскими традициями, но это не верно – ислам запрещает браки без согласия обеих сторон. Более того, многие мусульманские деятели настаивают, чтобы на обряде бракосочетания (никях) присутствовал и отец невесты. Отрицательное отношение к похищению имеется и в чеченском традиционном праве, адате. Согласно его нормам женщина должна иметь право выбора. Однако даже муллы часто женятся, похитив невесту. И у такого поведения есть причины.

Некуда деваться

Кавказские родители своих дочерей любят и выдавать замуж за первого, кто попросит их руки, не спешат. А часто жених уже назначен и отказывать ему не станут. Тогда мужчина может начать выслеживать понравившуюся ему девушку.

Когда она останется одна, ее насильно затаскивают в машину и увозят в заранее приготовленное место. Во многих случаях сам факт похищения – это уже пятно на репутации девушки, даже если ее удалось отбить или она смогла сбежать. Но если ее не нашли за ночь, то это уже практически гарантия брака. Родители редко принимают обратно дочь, хотя и такие случаи встречаются.

Порой попытки родственников вернуть девушку заканчиваются конфликтами с применением оружия. Если есть погибшие, то в этом случае просто закрыть глаза на ситуацию получается редко.

У девушек есть возможность сказать «нет» на религиозной церемонии бракосочетания, но пользуются ею единицы – и потому, что потом семья может отказаться от «запятнанной» дочери, и потому, что жених нередко угрожает убийством.

Но даже если девушка и возвращается домой, то на ней мало кто потом захочет жениться – в глазах традиционно настроенного общества она уже опозорена. Мужчины мотивируют свой отказ тем, что не хотят брака с девушкой, до которой дотрагивался кто-то еще.

Девушка, похищенная тем, кого она видеть в мужьях не желает, и отвергнутая родственниками, либо смиряется с такой ситуацией и дает согласие на брак, либо совершает самоубийство.

Для соблюдения видимости законности жених порой платит за девушку отступные. Семья, скорее всего, согласится и без них. Тайные свадьбы проходят редко.

По взаимному согласию

Иногда похищение выбирают и сами жених и невеста. Например, если родители хотят выдать дочь за выбранного ими жениха, а у девушки уже есть возлюбленный. В этом случае родительский страх того, что дочь будет опозорена, нередко играет молодым на руку, и они получают согласие на свадьбу. На похищение «по согласию сторон» решаются и в том случае, если жених или невеста младшие в семье, а их старший брат или сестра еще не в браке. В этом случае полагается либо ждать свадьбы старшего сына или дочери, либо устраивать «вынужденное» бракосочетание, чтобы не допустить позора на всю семью.

Порой родители в курсе планирующегося похищения. Это происходит в том случае, если семья жениха или невесты испытывает материальные трудности. По традиции свадьба должна быть максимально роскошной, с участием всей родни с обеих сторон. А вот похищение дает возможность провести скромную церемонию, исключительно для официального оформления брака. Невесту театрально «крадут» по всем правилам, увозят в дом будущего мужа, а наутро туда отправляются ее родители.

В некоторых случаях жених и невеста оказываются в ситуации Ромео и Джульетты: если они происходят из враждующих родов, то похищение – это самый простой способ добиться брака. Конфликт в таком случае должны урегулировать старейшины.

Число заявлений в полицию по факту похищений ежегодно исчисляется на Северном Кавказе сотнями. Но перед судом предстают единицы. Остальные похитители становятся законными мужьями.

В 2013 г. глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике невест больше не воруют. Он же установил наказание для религиозных деятелей, участвовавших в похищении, – им грозит лишение духовного звания. Однако, несмотря на декларативные заявления местных властей и религиозных деятелей, до реального прекращения практики кражи девушек на Кавказе еще далеко.