Главные загадки русских фамилий: какая информация в них зашифрована

Фамилии мы получаем обычно от родителей. А задумывались ли вы, откуда они берутся? На самом деле по фамилии можно хотя бы приблизительно узнать некоторые вещи о предках человека. Какие же?

Место жительства предков

В России встречается немало фамилий, которые заканчиваются на «-ский» или «-цкий». Есть версия, что большая часть существующих сегодня подобных фамилий образована от географических названий населенных пунктов, рек и озер. Так, жителя Рязани в другом регионе звали «рязанским», со временем это могло превратиться и в фамилию. Жители села Пеньково могли получить фамилию Пеньковские. Потомки жителей деревни под названием Речицы могут зваться Речицкими.

Имя, прозвище или род деятельности родоначальника

Считается, что фамилии с суффиксами «-ов» или «-ев» в основном имеют родовое происхождение. Сначала они происходили от отчеств. Например, Петра, сына Ивана, звали Петром Ивановым. После того как фамилии вошли в официальный обиход (а случилось это на Руси в XIII столетии), фамилии стали давать по имени старшего в роду. То есть Ивановыми становились уже и сын, и внук, и правнук Ивана.

Но фамилии давались и по прозвищам. Так, если человека, к примеру, прозвали Безбородым, то его потомки получали фамилию Безбородовы. Нередко давали фамилии по роду занятий. Сын кузнеца носил фамилию Кузнецов, сын плотника – Плотников, сын гончара – Гончаров, священника - Попов. Ту же фамилию получали и их дети.

Фамилии с суффиксом «-ин», или, реже, «-ын» также могли происходить от имен и прозвищ предков, от названий их профессий, а кроме того, от слов с окончанием на «-а», «-я» и от существительных женского рода с окончанием на мягкий согласный. Например, фамилия Минин означала: «сын Мины». Православное имя Мина было широко распространено на Руси. И в наше время распространены фамилии Ильин, Фомин, Никитин. Фамилия Рогожин напоминает, что предки этого человека торговали рогожей или изготавливали ее.

А откуда взялись фамилии, образованные от названий животных - Волков, Медведев, Козлов, Зайцев, Орлов? Специалисты по генеалогии считают, что многие «звериные» фамилии могли происходить от мирских имен, которые давали детям в дохристианскую эпоху. Давая ребенку имя того или иного животного, родители надеялись, что это придаст ему черты, присущие данному животному. Так, имя Медведь должно было даровать силу, Волк – смелость, Лисица – хитрость, Кабан – мощь и упрямство, Козел – плодовитость, Ворона – мудрость, Лебедь – красоту и верность, Соловей – способность хорошо петь. В дальнейшем от этих имен пошли Медведевы, Волковы, Лисицыны, Кабановы, Козловы, Воронины, Лебедевы, Соловьевы.

Происхождение «звериных» фамилий могло быть связано и с родом занятий человека. Так, любителя погонять голубей называли Голубем, а его потомкам впоследствии присваивалась фамилия Голубев.

Дворянское происхождение

Принято считать, что некоторые фамилии имеют «благородное» происхождение. Дворянских родовых фамилий в России насчитываются сотни. Среди самых известных - Аксеновы, Аничковы, Аракчеевы, Бестужевы, Вельяминовы, Воронцовы, Голенищевы, Демидовы, Державины, Долгорукие, Дуровы, Курбатовы, Кутузовы, Некрасовы, Пожарские, Разумовские, Сабуровы, Салтыковы, Трубецкие, Уваровы, Черкасовы, Чернышевы, Щербатовы. Впрочем, если фамилия похожа на дворянскую, это еще не свидетельствует о том, что предки человека были «благородными». Часто крепостные получали фамилию помещика, или люди искусственно присваивали себе те или иные фамилии.

«Духовное» происхождение

Выпускникам духовных семинарий в России присваивались новые красивые благозвучные фамилии, которые подходили бы к их священническому сану. Так появились Рождественские, Вознесенские, Воскресенские, Преображенские, Троицкие, Всехсвятские, Лебединские.

Национальные корни

Многие русские фамилии имеют иностранные корни. Так, немало татар служили при дворе Ивана Грозного и других русских царей. Состоялось немало смешанных браков между представителями русской и татарской знати. В результате специалисты по антропонимике насчитывают свыше 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение. Среди них Аксаковы, Алябьевы, Апраксины, Бердяевы, Бунины, Бухарины, Годуновы, Горчаковы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Кадышевы, Карамзины, Машковы, Нарышкины, Огаревы, Пешковы, Радищевы, Растопчины, Рязановы, Тимирязевы, Тургеневы, Улановы, Хрущевы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы и многие другие.

Немцы на Руси появились еще в допетровскую эпоху. При Петре I и Екатерине Великой процессы миграции германского населения в Россию приобрели еще более масштабный характер. Обширные немецкие колонии появились в Поволжье (Саратовская и Царицынская губернии), а также в Новороссии. Многие выходцы из Германии впоследствии отошли от лютеранской веры, но сохранили родовые фамилии, такие, как Шварц (по-немецки – «черный»), Шмидт («кузнец») или Нейман («новый человек»). Иногда к немецким фамилиям добавляли русские окончания. Так Миллеры стали Миллеровыми, Фурманы – Фурмановыми, Шнейдеры – Шнейдеровыми, Шульцы – Шульцевыми.

Некоторые фамилии предположительно польские: Потоцкий, Слуцкий, Заболоцкий, Полянский, Свитковский, Ковалевский, Смелянский. Любой наш соотечественник идентифицирует как еврейские фамилии Абрамович, Бергман, Гинзбург, Гольдман, Зильберман, Кацман, Коэн, Крамер, Левин, Малкин, Рабинович, Ривкин, Фельдштейн, Эткинд…

И все-таки, какую бы фамилию не носил человек, никогда нельзя делать однозначные выводы о его предках. Ведь фамилия могла быть получена в результате усыновления, дана ребенку в детдоме, опекунами… Либо человек или его предки сами сменили фамилию на более благозвучную. Утверждать что-то наверняка можно только, если вы хорошо знакомы с родословной носителя фамилии.