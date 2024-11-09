Под грифом «строго секретно»: какие советские архивы до сих пор тайные

Несмотря на то, что с момента распада СССР прошло почти три десятилетия, многие архивные документы до сих пор остаются под грифом «строго секретно». Считается, что их огласка может нанести ущерб государственным интересам России – правопреемника Советского Союза.

Тайна навсегда

На данный момент недоступны для историков документы из архива НКВД, относящиеся к Большому террору 1930-х годов. Рассчитывать, что они когда-нибудь станут достоянием гласности, не стоит. Также едва ли рядовым гражданам расскажут правду об организации и проведении красного террора, происхождении денежных средств большевиков в период революции, тайных переговорах советского руководства с кайзеровской Германией, Антантой, заграничными финансовыми кругами, тотальном геноциде «буржуазии» в Петрограде в 1918 году. Кроме того, неизвестно, сколько и что именно из культурных ценностей советское правительство в первые годы власти продало иностранцам, точное число пострадавших от массового голода. Ряд историков подозревает, что табу наложено и на приказ Иосифа Сталина о выселении в один день всех инвалидов Великой Отечественной войны из крупных городов (если этот документ, конечно же, существовал). Печать секретности, наверняка, останется навсегда на документах, касающихся военных планов СССР (война с США и Великобританией, военный конфликт в Афганистане, раздел сфер влияния в Европе и других частях мира).

Всё тайное становится явным?

При этом историки и историографы не отчаиваются. Существует версия, что какие-то важные государственные документы о советском периоде, засекреченные в России, могли сохраниться в архивах бывших союзных республик. Сегодня это независимые государства, которые вполне могут принимать самостоятельные решения об обнародовании той или иной информации. Так что наверняка о том, что никогда не будут рассекречены, можно сказать только об уничтоженных документах. А таких, как оказывается, немало.

Так, по одной из версий, секретная комиссия ЦК КПСС по расследованию незаконных репрессий, созданная Никитой Хрущёвым после ХХ съезда в 1956 году, уничтожила по его приказу немало документов, способных пролить свет на Большой Террор. Также могли исчезнуть все личные карточки постановки военнообязанных на призывной учёт, заведённые перед Великой Отечественной и во время неё. Следовательно, истинное число потерь в кровопролитном противостоянии с Гитлером узнать уже не получится.

Стоит отметить, что данные, приведённые в материале, являются предположениями, основанными на исторических событиях и самом факте наличия огромного массива секретных архивных материалов.