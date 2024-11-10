Религия татаро-монголов: какая она была до ислама

Ислам стал официальной религией татаро-монголов при хане Узбеке, правившем в 1313-1341 годах. Но был в Золотой Орде период, когда среди жителей было больше христиан. Правда, и православие нельзя считать исконной верой золотоордынцев.

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Сначала было язычество

Правители государства Джучидов и их подданные всегда лояльно относились к православным, католикам, мусульманам и представителям других конфессий. В золотоордынских городах можно было встретить храмы и мечети, хотя «государствообразующей верой» являлось язычество.

При этом православие всегда находилось на особом счету. Так, митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II в 1267 году получил из рук хана Менгу-Тимура ярлык (официальный документ), подтверждающий его полномочия. А в 1276 году было получено разрешение крестить тех татар, кто пожелает принять православную веру. Данное решение дало плоды – православие приняли многие язычники, среди которых оказалось достаточно аристократов.

На стороне христианства

Процесс христианизации продолжался. О его результатах в книге «Русские святые: 1000 лет русской святости», изданной в Санкт-Петербурге в 2000 году, рассказывает монахиня Таисия (Татьяна Юрьевна Карцова). Она пишет, в частности, о правнуке Чингисхана, память которого РПЦ чтит 29 июня. Пётр Ростовский, он же Даир Кайдагул, сын Орда-Ичинов Чингизов, настолько проникся проповедями представителей православной церкви, что в Ростове принял крещение под именем Петра. Позже он на собственные средства основал Петровский монастырь (современная Ярославская епархия), расположенный на озере Неро, а перед смертью принял монашеский постриг.

Таким образом, отмечает Карцева, в XIII веке в Золотой Орде христианская община в Золотой Орден была более многочисленной по сравнению с мусульманской.

Выбор сделан

Татаро-монголы вызывали интерес и у исламских миссионеров. Дело в том, что сильная армия Золотой Орды могла быть серьёзным союзником на геополитической арене того времени, но для этого их следовало сначала «приручить». Арабы не жалели средств на строительство мечетей и медресе, а исламские проповедники всё прибывали и прибывали на земли татаро-монголов.

По мнению исследователей, православие сдало свои позиции из-за постоянных распрей русских князей, свидетелями которых жители Золотой Орды становились довольно часто. Такое «братство» оказалось золотоордынцам непонятным, в результате чего выбор они сделали в пользу ислама, который оказался более «удобным».