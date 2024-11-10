Смерть на «сковородке»‎: что случилось на Памире

О том, что произошло 13 июля 1990 года на одном из семитысячников Памира, альпинисты всего мира до сих пор вспоминают с содроганием. Тогда гигантская лавина в считанные секунды смела стоянку международной альпинистской группы, похоронив под толщей снега и льда 43 человека.

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По своим масштабам эта трагедия сопоставима разве что с гибелью 56 альпинистов после извержения японского вулкана Онтакэ в сентябре 2014 года. Тогда стихия унесла жизни 56 альпинистов.

Что послужило причиной схода лавины

Основная версия причины трагедии – последствия семибалльного землетрясения в Северном Афганистане, возможно спровоцированного испытательным взрывом китайской атомной бомбы. В результате колебаний земной коры, дошедших вначале до киргизского Оша, а потом и до гор, расположенных в Алтайской долине, сошла лавина с высочайшей вершины Заалтайского хребта.

Интернациональное восхождение

В группу альпинистов, поднимавшихся в «черную» пятницу, входили чехи, шведы, израильтяне, испанцы. Основной костяк составляла команда из 23 ленинградцев под руководством заслуженного мастера спорта Леонида Трощиненко. Точное количество членов группы разнится: один источники сообщают, что погибли 43 человека, другие, что сама группа состояла из 43, а остались под завалами снега и льда 40. Подобная статистическая нестыковка возникла, по все видимости, по причине того, что не все альпинисты зарегистрировались до подъема на вершину.

Гибель лагеря на «сковородке»

Накануне восхождения на вершину (7134 м) шел обильный снегопад. Выжившие альпинисты считают, что если бы не эти осадки, возможно, последствия схода лавины были бы менее трагичными. Группа альпинистов устроила лагерь на высоте 5200 м, на площадке, именуемой скалолазами из-за своей формы «сковородкой». Наутро она собиралась покорять вершину «семитысячника».

Лавина сошла с высоты свыше 6000 м – это были миллионы тонн снега со льдом, фронт стихии по ширине достигал полутора километров. Большая часть спящих в палаточном лагере альпинистов погибла.

Подробности того, что произошло, в большинстве СМИ известны со слов выжившего альпиниста Алексея Кореня. Мужчину лавиной выбросило из спального мешка, вынесло из разорванной ударной волной палатки и несколько сот метров проволокло в снежно-ледяном вихре.

Остались живы и трое англичан, которые не дошли до лагеря и разбили палатки ниже «сковородки».

Корень откопал из лавинного заноса живого словака Миро Грозмана. Вдвоем они начали спускаться. Грозман обессилел, и Корень пошел один, пока не набрел на спасателей. Спустя некоторое время к спасателям вышел и словак. Грозмана, сообщившего, что лагерь уничтожен лавиной, приняли за ненормального. Но подошедшие англичане, стоянка которых была выше «сковородки», подтвердили это – они сами наблюдали момент катастрофы.

Спасательная экспедиция

Чудом удалось спастись нескольким альпинистам – Василий Балыбердин и Борис Ситник поднялись выше «сковородки». А вернувшаяся в лагерь невеста Ситника Елена Еремина погибла вместе с остальными. Кому-то из тех, кто должен был принять участие в восхождении, не позволили этого сделать обстоятельства, подчас мистические. Сергей Голубцов, к примеру, натер ноги новыми альпинистскими ботинками и до «сковородки» просто не добрался.

Под завалами лавины нашли тела всего нескольких человек из тех, кто погиб. Поисково-спасательные работы оплачивались Госкомспортом СССР, выделившим на эти цели 50 000 рублей. Искали с помощью вертолета Ми-8, магнитометров, ультразвуковых приборов, локаторов, розыскных собак и даже петуха, который мог находить живого человека под снежным завалом. Но многометровая толща снега и льда на долгие годы скрыла тела десятков альпинистов.

За несколько десятилетий ледник сместился вниз и подтаял. В 2009 году начались экспедиции на пик Ленина по сбору останков погибших. Кого-то удается опознать, а большинство нет – тела мумифицированы до неузнаваемости.