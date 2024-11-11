Как Берия отомстил актрисе за унижение

Евгения Гаркуша была одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа. К сожалению, она успела сняться только в 2-х картинах. Однажды на торжественном приеме Евгения Александровна при всех унизила самого Берию. Эта пощечина сломала жизнь актрисе, ее мужу, матери и единственной дочери.

© Евгения Гаркуша в фильме «Пятый океан»

Успешная актриса, жена и мать

Евгения Александровна Гаркуша родилась в 1915 году в городе на Неве. Отец ее был агрономом, а мать – бухгалтером. Но их дочь решила стать актрисой. В 1920-х годах семья перебралась в Киев, где Евгения окончила школу, а затем и театральную студию при местном драмтеатре. В 1939 году Гаркушу пригласили на съемки фильма «Пятый океан». Именно после этой киноповести актрису стали узнавать на улицах. Узнал ее и гидробиолог, академик Петр Ширшов. Впоследствии Гаркуша и Ширшов поженились.

Поначалу жизнь супругов складывалась прекрасно. Петр Ширшов получил весьма завидную должность наркома Морского флота. Гаркуша снялась в еще одном фильме «Неуловимый Ян» и устроилась в столичный театр Моссовета. В 1944 году Евгения Александровна родила дочь Марину. Однако через полтора года все рухнуло.

Арест за пощечину

В 1946 году на одном из приемов на эффектную Евгению Гаркушу-Ширшову обратил внимание Лаврентий Берия, который был известным ловеласом. По словам дочери актрисы, Марины, Берия стал приставать к ее матери, а та, недолго думая, влепила ему пощечину. Через несколько недель на дачу, где в тот момент находилась Евгения Александровна, на своем автомобиле приехал министр госбезопасности Виктор Абакумов. Абакумов сказал, что Гаркушу ждут на репетицию, и сам вызвался ее подвезти. Артистка, ничего не подозревая, села в машину.

По прибытии на Лубянку Гаркуше объявили, что она задержана по подозрению в шпионаже в пользу Англии, а также обвинили в том, что актриса во время войны не покидала Москву потому, что ждала прихода немцев. Евгении Александровне грозил расстрел за агитацию к свержению власти и измену Родине. В это время супруг Гаркуши даже понятия не имел о том, где находится актриса. Он сбился с ног, разыскивая ее. А когда нашел, принялся стучаться во все двери.

Смерть актрисы

Как рассказывала Марина Ширшова, ее отец смог через друзей добраться даже до Сталина. Однако вождь отмахнулся: «Мы найдем ему другую жену». В документальном фильме «Арестованная No 13» Марина Петровна вспоминала, что как-то раз Ширшов, будучи до того убежденным сталинистом, сорвал портрет руководителя страны со стены и растоптал его ногами. Однако во многом благодаря настойчивости убитого горем наркома, статьи Евгении Гаркуше изменили и отправили на поселение на 8 лет. Тем не менее назад она уже не вернулась.

В 1948 году 33-летняя Евгения Гаркуша-Ширшова скончалась в Магаданской области, где и отбывала наказание. Обстоятельства ее смерти до сих пор вызывают больше вопросов, чем ответов. Хотя Ирина Мудрова в своей книге «Великие истории любви. 100 рассказов о большом чувстве» утверждает, что актриса отравилась, приняв снотворное.

Вместе с артисткой на поселении жила и ее мать, которая не дожила реабилитации дочери, состоявшейся в 1956 году. Не дождался этого и Петр Ширшов. Он умер в 1953 году от онкологического заболевания. Что касается Марины Ширшовой, то она никогда не знала ласки родной матери, а, когда не стало отца, девочке было всего 8 лет.