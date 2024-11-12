Почему победа искусственного интеллекта над человеком остается под вопросом

Кажется, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта неизбежно. Во всяком случае, в этом убеждены его приверженцы. Скепсис по отношению к генеративному ИИ вреден, потому что может привести к отставанию навсегда, уверяют они.

© Naukatv.ru

А следом не за горами и окончательная победа ИИ над людьми — в виде их замещения даже в той деятельности, на которую пока способен только человеческий разум.

На протяжении последних нескольких лет этические проблемы в связи с широким распространением ИИ изучаются в Центре прикладной этики Массачусетского университета в Бостоне. Возглавляющий его профессор философии Нир Эйсиковиц поделился результатами на страницах The Conversation.

По его мнению, то, что мы сейчас наблюдаем, — очередной пример технологического детерминизма, слепой веры в то, что прогресс не остановить, и все его достижения — как джинн, выпущенный из бутылки. Обратно его не вернуть, и лучшее, что можно сделать — выгодно использовать.

Такой подход к технологиям имеет долгую историю. Так оценивалось влияние печатного станка, автомобилизации и прочих разработок. Но в случае с ИИ это одновременно и преувеличение, и упрощение.

Автор привел несколько примеров в подтверждение своей точки зрения.

Еще не доказано, что ИИ обеспечивает значительный рост производительности для фирм, которые его используют. Отчет The Economist в июле 2024 года не выявил почти никакого экономического влияния нейросетевых технологий.

Роль ИИ в высшем образовании также остается открытым вопросом. Он действительно может служить превосходным инструментом, но параллельно вытесняет то лучшее, что зарекомендовало себя веками использования — например, письменные задания. Преподаватели не в состоянии понять, выполнена работа студентом самостоятельно или написана нейросетью.

Наиболее многообещающим кажется применение ИИ в науке и медицине. Трудно, например, переоценить роль алгоритмов машинного обучения в понимании структуры белков. Но и тут энтузиазм может оказаться преждевременным: сделанные ИИ прогнозы тяжести течения COVID-19 полностью провалились, и хотя эта болезнь сама по себе довольно непредсказуемая, клиническое мышление опытных врачей оказалось лучшим инструментом.

ИИ следует внедрять поэтапно и точечно, убежден Эйсиковиц. Кроме того, он призвал не слушать тех, кто громогласно заявляет о неизбежности новых технологий — ввиду их возможной ангажированности.

Исследователь напомнил урок из недавней истории. За последние 15 лет смартфоны и соцсети стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Затем начали появляться данные о вреде, который они наносят психическому здоровью подростков, особенно молодых девушек. И теперь американские школы одна за другой запрещают гаджеты в своих стенах, да и некоторые взрослые возвращаются к использованию кнопочных телефонов ради психологического благополучия.

То есть пришлось повернуть вспять. Чтобы избежать повторения подобной ситуации с ИИ, надо избежать возможных ошибок с его внедрением, резюмировал философ.